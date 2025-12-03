Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты назвали самую доступную красную рыбу к новогоднему столу - 03.12.2025
Эксперты назвали самую доступную красную рыбу к новогоднему столу
Эксперты назвали самую доступную красную рыбу к новогоднему столу - 03.12.2025, ПРАЙМ
Эксперты назвали самую доступную красную рыбу к новогоднему столу
Самой доступной с точки зрения цены красной рыбой к новогоднему столу будет форель - 969 рублей за килограмм, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T04:47+0300
2025-12-03T04:47+0300
бизнес
общество
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Самой доступной с точки зрения цены красной рыбой к новогоднему столу будет форель - 969 рублей за килограмм, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Килограмм горбуши в среднем стоил 1 429 рублей. Лосось обойдется в 2 213 рублей за килограмм. Стоимость форели составила 969 рублей за килограмм", - подсчитали авторы исследования, изучив данные о продажах в стране в январе-ноябре 2025 года. Среди прочих видов рыб дешевле всего стоит килограмм сельди - 593 рубля, чуть дороже обойдется килограмм минтая - 674 рубля. Такое же количество скумбрии, по данным аналитиков, обойдется в 897 рублей. Килограмм сибаса в проанализированном периоде обходился покупателям в среднем в 1 600 рублей, а самой дорогой рыбой стала камбала - 3 012 рублей за килограмм.
бизнес, общество
Бизнес, Общество
04:47 03.12.2025
 
Эксперты назвали самую доступную красную рыбу к новогоднему столу

Аналитики "Атол" назвали форель самой доступной красной рыбой к новогоднему столу

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Самой доступной с точки зрения цены красной рыбой к новогоднему столу будет форель - 969 рублей за килограмм, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Килограмм горбуши в среднем стоил 1 429 рублей. Лосось обойдется в 2 213 рублей за килограмм. Стоимость форели составила 969 рублей за килограмм", - подсчитали авторы исследования, изучив данные о продажах в стране в январе-ноябре 2025 года.
Среди прочих видов рыб дешевле всего стоит килограмм сельди - 593 рубля, чуть дороже обойдется килограмм минтая - 674 рубля. Такое же количество скумбрии, по данным аналитиков, обойдется в 897 рублей.
Килограмм сибаса в проанализированном периоде обходился покупателям в среднем в 1 600 рублей, а самой дорогой рыбой стала камбала - 3 012 рублей за килограмм.
 
