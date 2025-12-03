https://1prime.ru/20251203/eksperty-865150426.html

Эксперты назвали самую доступную красную рыбу к новогоднему столу

бизнес

общество

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Самой доступной с точки зрения цены красной рыбой к новогоднему столу будет форель - 969 рублей за килограмм, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Килограмм горбуши в среднем стоил 1 429 рублей. Лосось обойдется в 2 213 рублей за килограмм. Стоимость форели составила 969 рублей за килограмм", - подсчитали авторы исследования, изучив данные о продажах в стране в январе-ноябре 2025 года. Среди прочих видов рыб дешевле всего стоит килограмм сельди - 593 рубля, чуть дороже обойдется килограмм минтая - 674 рубля. Такое же количество скумбрии, по данным аналитиков, обойдется в 897 рублей. Килограмм сибаса в проанализированном периоде обходился покупателям в среднем в 1 600 рублей, а самой дорогой рыбой стала камбала - 3 012 рублей за килограмм.

