"Мечел-Энерго" погасила долг перед "Россетями Урал" более чем на 1 млрд руб

МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ. В компанию "Россети Урал" поступили денежные средства в размере более одного миллиарда рублей от ООО "Мечел-Энерго" в счет погашения задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии; большая часть суммы – это долг перед энергетиками за период с февраля по октябрь 2025 года, говорится в сообщении электросетевой компании."Это стало возможным благодаря планомерной работе электросетевой компании в рамках исполнения действующего законодательства. Согласно изменениям, внесенным в правила оптового рынка электрической энергии и мощности…, Наблюдательный Совет Ассоциации "НП Совет рынка" имеет право исключить из реестра субъектов оптового рынка гарантирующего поставщика или энергосбытовую организацию, если они не выполняют показатели финансовой дисциплины. Основанием для потенциального применения этой меры в отношении ООО "Мечел-Энерго" стало невыполнение показателя оборачиваемости задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии", - говорится в сообщении.В связи со сложившейся ситуацией специалисты электросетевой компании инициировали вынесение вопроса на Комиссию по платежам АО "Центр финансовых расчетов" (АО "ЦФР"), где вопрос неисполнения обязательств "Мечел-Энерго" находился на постоянном контроле, говорится в сообщении."Соблюдение платежной дисциплины – это основа стабильности всей энергосистемы. Мы ведем работу со всеми контрагентами, не вовремя оплачивающими услуги, в рамках правового поля, и вся просроченная задолженность взыскивается в установленном законом порядке. Это не только вопрос стабильности расчетов на розничном рынке электроэнергии, но и гарантии надежного электроснабжения миллионов жителей регионов присутствия компании. Средства, которые "Россети Урал" недополучают из-за долгов, должны направляться на целевые программы по повышению качества электроснабжения потребителей: ремонт и модернизацию оборудования, реализацию инвестиционных проектов", – прокомментировал ситуацию генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

