Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В СМИ узнали размер кредита, предлагаемого ЕК для Украины за счет России - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/es-865166694.html
В СМИ узнали размер кредита, предлагаемого ЕК для Украины за счет России
В СМИ узнали размер кредита, предлагаемого ЕК для Украины за счет России - 03.12.2025, ПРАЙМ
В СМИ узнали размер кредита, предлагаемого ЕК для Украины за счет России
Еврокомиссия предлагает предоставить Украине кредит за счет замороженных активов РФ в размере 165 миллиардов евро, сообщает газета Politico со ссылкой на... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T14:30+0300
2025-12-03T14:35+0300
финансы
россия
украина
ес
euroclear
киев
рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает предоставить Украине кредит за счет замороженных активов РФ в размере 165 миллиардов евро, сообщает газета Politico со ссылкой на документы.Ранее агентство Рейтер передавало, что Еврокомиссия планирует сделать на этой неделе юридическое предложение для использования замороженных активов РФ с возможностью заимствования на финансовых рынках для помощи Украине."Европейская комиссия официально предложила в среду... кредит в размере 165 миллиардов евро для Украины с использованием денежной стоимости российских государственных активов, замороженных в Брюсселе", - говорится в публикации.Отмечается, что эта сумма состоит из 25 миллиардов евро активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, и 140 миллиардов евро, которые находятся на счетах бельгийской Euroclear.Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
https://1prime.ru/20251203/belgiya--865161034.html
украина
киев
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, украина, ес, euroclear, киев, рф, в мире
Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, Euroclear, Киев, РФ, В мире
14:30 03.12.2025 (обновлено: 14:35 03.12.2025)
 
В СМИ узнали размер кредита, предлагаемого ЕК для Украины за счет России

ЕК предлагает предоставить Киеву кредит на 165 млрд евро за счет активов России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает предоставить Украине кредит за счет замороженных активов РФ в размере 165 миллиардов евро, сообщает газета Politico со ссылкой на документы.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Еврокомиссия планирует сделать на этой неделе юридическое предложение для использования замороженных активов РФ с возможностью заимствования на финансовых рынках для помощи Украине.
"Европейская комиссия официально предложила в среду... кредит в размере 165 миллиардов евро для Украины с использованием денежной стоимости российских государственных активов, замороженных в Брюсселе", - говорится в публикации.
Отмечается, что эта сумма состоит из 25 миллиардов евро активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, и 140 миллиардов евро, которые находятся на счетах бельгийской Euroclear.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Города мира. Гент - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Бельгия предложила новый вариант финансирования Украины
11:21
 
ФинансыРОССИЯУКРАИНАЕСEuroclearКиевРФВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала