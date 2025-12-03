https://1prime.ru/20251203/es-865166694.html
В СМИ узнали размер кредита, предлагаемого ЕК для Украины за счет России
2025-12-03T14:30+0300
финансы
россия
украина
ес
euroclear
киев
рф
в мире
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает предоставить Украине кредит за счет замороженных активов РФ в размере 165 миллиардов евро, сообщает газета Politico со ссылкой на документы.Ранее агентство Рейтер передавало, что Еврокомиссия планирует сделать на этой неделе юридическое предложение для использования замороженных активов РФ с возможностью заимствования на финансовых рынках для помощи Украине."Европейская комиссия официально предложила в среду... кредит в размере 165 миллиардов евро для Украины с использованием денежной стоимости российских государственных активов, замороженных в Брюсселе", - говорится в публикации.Отмечается, что эта сумма состоит из 25 миллиардов евро активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, и 140 миллиардов евро, которые находятся на счетах бельгийской Euroclear.Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
