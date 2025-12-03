ЕК примет решение по финансированию Украины на саммите Евросоюза в декабре

https://1prime.ru/20251203/evrokomissiya-865170373.html
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - ПРАЙМ. Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации, говорится в заявлении Еврокомиссии, представившей в среду свое предложение по финансированию Украины, включающее как использование российских суверенных активов, так и заимствования на финрынках на уровне ЕС. "ЕК готова поддержать Европарламент и Совет ЕС в достижении быстрого прогресса (на переговорах). Следующее заседание Евросовета 18-19 декабря должно нацелиться на достижение четких обязательств по дальнейшим действиям", - указывается в документе.
