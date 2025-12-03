Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК примет решение по финансированию Украины на саммите Евросоюза в декабре - 03.12.2025
ЕК примет решение по финансированию Украины на саммите Евросоюза в декабре
экономика
мировая экономика
финансы
украина
ес
ек
евросовет
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - ПРАЙМ. Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации, говорится в заявлении Еврокомиссии, представившей в среду свое предложение по финансированию Украины, включающее как использование российских суверенных активов, так и заимствования на финрынках на уровне ЕС. "ЕК готова поддержать Европарламент и Совет ЕС в достижении быстрого прогресса (на переговорах). Следующее заседание Евросовета 18-19 декабря должно нацелиться на достижение четких обязательств по дальнейшим действиям", - указывается в документе.
мировая экономика, финансы, украина, ес, ек, евросовет
Экономика, Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, ЕС, ЕК, Евросовет
Флаг евросоюза
© fotolia.com / moonrun
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - ПРАЙМ. Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации, говорится в заявлении Еврокомиссии, представившей в среду свое предложение по финансированию Украины, включающее как использование российских суверенных активов, так и заимствования на финрынках на уровне ЕС.
"ЕК готова поддержать Европарламент и Совет ЕС в достижении быстрого прогресса (на переговорах). Следующее заседание Евросовета 18-19 декабря должно нацелиться на достижение четких обязательств по дальнейшим действиям", - указывается в документе.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
В СМИ узнали размер кредита, предлагаемого ЕК для Украины за счет России
Заголовок открываемого материала