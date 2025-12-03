https://1prime.ru/20251203/fas--865159046.html

ФАС согласовала цену на второй отечественный противоопухолевый дженерик

2025-12-03T10:40+0300

бизнес

россия

фас рф

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на второй отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Ленватиниб", он относится к группе противоопухолевых средств, сообщили в ведомстве. "ФАС: цены на второй отечественный дженерик в рамках МНН "Ленватиниб" снижены в среднем на 45,81%… цены на "Ленватиниб-Фарм-Синтез" снижены относительно зарегистрированных цен на референтный лекарственный препарат "Ленвима" иностранного производства", - говорится в сообщении. Также отмечается, что после регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Ленватиниб-Промомед", также должны быть снижены, на 16,67%. Ведомство направит соответствующее уведомление производителю. Цена за упаковку из 30 капсул второго дженерика в дозировке 4 миллиграмма составила 21,697 тысячи рублей при зарегистрированной цене на референтный препарат в размере 40,047 тысячи рублей. Согласование ФАС цен на дженерик повысит его доступность после окончания действия патента на оригинал, а в медицинских организациях они будут предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, заключается в сообщении.

