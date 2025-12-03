https://1prime.ru/20251203/filmy-865169955.html

Глава СПЧ высказался о вырезании сцен из фильмов

МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в беседе с РБК отметил, что вырезание сцен из кинофильмов — абсолютная глупость. "Мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость", — заявил он, приведя в пример фильм "О чем говорят мужчины".По его словам, такие меры проявляют чрезмерную осторожность, граничащую с нелепостью. Он подчеркнул, что на телевидении часто затушевывают сигареты, но дым остаётся видимым, а женскую наготу скрывают, в то время как мужская остаётся несокрытой."Мне кажется, это глупость. Глупость тех, кто боится, перестраховывается. А мало ли что подумают, а мало ли что скажет начальник", — подчеркнул Фадеев.Также он выразил мнение, что не совсем правильно, когда "каких-то людей убирают из кино, вырезают".

