Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы не готовы": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/finlyandiya-865152786.html
"Мы не готовы": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине
"Мы не готовы": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Мы не готовы": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине
Хельсинки воздерживается от предоставления Украине каких-либо гарантий безопасности, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью, которое... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T07:20+0300
2025-12-03T07:20+0300
переговоры
мировая экономика
финляндия
украина
хельсинки
александр стубб
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/49/841244976_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_5db553b0bf164aa438d2d9731b4c9fbd.jpg
МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Хельсинки воздерживается от предоставления Украине каких-либо гарантий безопасности, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью, которое транслировал телерадиовещатель Yle. "Гарантии безопасности – это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая", — пояснил Орпо. На вопрос о возможности отправки финских военных в Украину, Орпо подчеркнул, что Хельсинки избегает риска столкновения с Россией. Ранее президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Запад стоит перед последним шансом для демонстрации своей способности вести диалог и содействовать сотрудничеству, учитывая значительные мировые изменения. В октябре министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что республика намерена поддержать инициативу PURL по закупке американского вооружения для ВСУ. В сентябрьском интервью изданию Guardian президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа не будет учитывать российские интересы при формулировании гарантий безопасности для Украины. Он также отметил готовность европейских стран к возможной военной эскалации в украинском конфликте.
https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html
https://1prime.ru/20251128/ugroza-865033670.html
https://1prime.ru/20251127/ugrozy--865004327.html
финляндия
украина
хельсинки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/49/841244976_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_792f524bd48bc382225cc496d1f8c591.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
переговоры, мировая экономика, финляндия, украина, хельсинки, александр стубб, всу
переговоры, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Хельсинки, Александр Стубб, ВСУ
07:20 03.12.2025
 
"Мы не готовы": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине

Премьер Финляндии Орпо отказал Украине в предоставлении гарантий безопасности

© CC BY 2.0 / Jurgen Randma, Stenbocki maja/FinnishGovernmentПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Jurgen Randma, Stenbocki maja/FinnishGovernment
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Хельсинки воздерживается от предоставления Украине каких-либо гарантий безопасности, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью, которое транслировал телерадиовещатель Yle.
"Гарантии безопасности – это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая", — пояснил Орпо.
Президент Владимир Путин
"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина
Вчера, 23:18
На вопрос о возможности отправки финских военных в Украину, Орпо подчеркнул, что Хельсинки избегает риска столкновения с Россией.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Запад стоит перед последним шансом для демонстрации своей способности вести диалог и содействовать сотрудничеству, учитывая значительные мировые изменения.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
В Финляндии забили тревогу из-за "российской угрозы"
28 ноября, 22:50
В октябре министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что республика намерена поддержать инициативу PURL по закупке американского вооружения для ВСУ.
В сентябрьском интервью изданию Guardian президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа не будет учитывать российские интересы при формулировании гарантий безопасности для Украины. Он также отметил готовность европейских стран к возможной военной эскалации в украинском конфликте.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
В Финляндии резко отреагировали на высказывания Каллас о России
27 ноября, 23:00
 
переговорыМировая экономикаФИНЛЯНДИЯУКРАИНАХельсинкиАлександр СтуббВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала