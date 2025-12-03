https://1prime.ru/20251203/finlyandiya-865152786.html
"Мы не готовы": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине
"Мы не готовы": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Мы не готовы": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине
Хельсинки воздерживается от предоставления Украине каких-либо гарантий безопасности, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью, которое... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T07:20+0300
2025-12-03T07:20+0300
2025-12-03T07:20+0300
переговоры
мировая экономика
финляндия
украина
хельсинки
александр стубб
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/49/841244976_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_5db553b0bf164aa438d2d9731b4c9fbd.jpg
МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Хельсинки воздерживается от предоставления Украине каких-либо гарантий безопасности, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью, которое транслировал телерадиовещатель Yle. "Гарантии безопасности – это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая", — пояснил Орпо. На вопрос о возможности отправки финских военных в Украину, Орпо подчеркнул, что Хельсинки избегает риска столкновения с Россией. Ранее президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Запад стоит перед последним шансом для демонстрации своей способности вести диалог и содействовать сотрудничеству, учитывая значительные мировые изменения. В октябре министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что республика намерена поддержать инициативу PURL по закупке американского вооружения для ВСУ. В сентябрьском интервью изданию Guardian президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа не будет учитывать российские интересы при формулировании гарантий безопасности для Украины. Он также отметил готовность европейских стран к возможной военной эскалации в украинском конфликте.
https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html
https://1prime.ru/20251128/ugroza-865033670.html
https://1prime.ru/20251127/ugrozy--865004327.html
финляндия
украина
хельсинки
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/49/841244976_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_792f524bd48bc382225cc496d1f8c591.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры, мировая экономика, финляндия, украина, хельсинки, александр стубб, всу
переговоры, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Хельсинки, Александр Стубб, ВСУ
"Мы не готовы": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине
Премьер Финляндии Орпо отказал Украине в предоставлении гарантий безопасности