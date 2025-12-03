https://1prime.ru/20251203/finlyandiya-865152786.html

"Мы не готовы": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине

2025-12-03

2025-12-03T07:20+0300

2025-12-03T07:20+0300

переговоры

мировая экономика

финляндия

украина

хельсинки

александр стубб

всу

МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Хельсинки воздерживается от предоставления Украине каких-либо гарантий безопасности, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью, которое транслировал телерадиовещатель Yle. "Гарантии безопасности – это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая", — пояснил Орпо. На вопрос о возможности отправки финских военных в Украину, Орпо подчеркнул, что Хельсинки избегает риска столкновения с Россией. Ранее президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Запад стоит перед последним шансом для демонстрации своей способности вести диалог и содействовать сотрудничеству, учитывая значительные мировые изменения. В октябре министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что республика намерена поддержать инициативу PURL по закупке американского вооружения для ВСУ. В сентябрьском интервью изданию Guardian президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа не будет учитывать российские интересы при формулировании гарантий безопасности для Украины. Он также отметил готовность европейских стран к возможной военной эскалации в украинском конфликте.

