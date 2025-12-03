Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2025-2026 гг за счет роста инвестиций в IT
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мирового ВВП в 2025 и 2026 годах на фоне роста фондового рынка и инвестиций в IT-сектор, следует из доклада Fitch под названием Global Economic Outlook (GEO).
"Рост инвестиций в информационные технологии и эффект богатства от активного роста фондовых рынков смягчают влияние повышения пошлин на экономику США. В декабрьском выпуске Global Economic Outlook (GEO) мы повысили наши прогнозы мирового роста, но по-прежнему ожидаем замедления роста до 2,5% в этом году и до 2,4% в 2026 году с 2,9% в 2024 году", - говорится в сообщении.
В сентябре агентство прогнозировало увеличение мировой экономики на 2,4% в текущем году и на 2,3% в следующем году.
Fitch также повысило ожидания роста ВВП США в 2025 году на 0,2 процентного пункта - до 1,8%, в 2026 году - на 0,3 процентного пункта, до 1,9%. Отмечается, что агентство существенно пересмотрело в сторону повышения прогнозы по частным инвестициям в США, что частично связано с бумом интереса к искусственному интеллекту.
"Революция в области искусственного интеллекта привела к дополнительным расходам частного сектора в масштабах, которые в значительной степени смягчают негативное влияние повышения пошлин на экономику США. На помощь пришли роботы", - пишет Fitch.
Прогноз роста экономики еврозоны был также улучшен на 2025 и 2026 годы - до 1,4% и 1,3% соответственно против ожидавшихся в сентябре 1,2% и 1%. Fitch указывает, что еврозона избежала ожидаемого сокращения ВВП в третьем квартале. Динамика кредитования в странах европейского валютного блока улучшается.
ВВП Китая, как считает агентство, в текущем году увеличится на 4,8%, что на 0,1 процентного пункта лучше предыдущего прогноза. На 2026 год ожидания роста экономики КНР остались на уровне 4,1%, что Fitch связывает с укоренившейся в стране дефляцией.
Агентство также прогнозирует, что к середине 2026 года процентные ставки центробанков США, еврозоны и Великобритании будут близки к нейтральным уровням. Ожидается, что Федрезерв США в декабре сохранит ставку на прежнем уровне, однако к июню регулятор трижды ее понизит. Fitch также прогнозирует, что Банк Англии трижды понизит свои учетные ставки в 2026 году, а со стороны Европейского центробанка дальнейших понижений не ожидается.