https://1prime.ru/20251203/fitch-865181005.html

Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП

Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП - 03.12.2025, ПРАЙМ

Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мирового ВВП в 2025 и 2026 годах на фоне роста фондового рынка и инвестиций в... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T22:02+0300

2025-12-03T22:02+0300

2025-12-03T22:02+0300

экономика

мировая экономика

сша

китай

великобритания

fitch ratings

федрезерв

банк англии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861194474_63:0:3137:1729_1920x0_80_0_0_a066a885c62b32e5622e27f8f3ed87bd.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мирового ВВП в 2025 и 2026 годах на фоне роста фондового рынка и инвестиций в IT-сектор, следует из доклада Fitch под названием Global Economic Outlook (GEO). "Рост инвестиций в информационные технологии и эффект богатства от активного роста фондовых рынков смягчают влияние повышения пошлин на экономику США. В декабрьском выпуске Global Economic Outlook (GEO) мы повысили наши прогнозы мирового роста, но по-прежнему ожидаем замедления роста до 2,5% в этом году и до 2,4% в 2026 году с 2,9% в 2024 году", - говорится в сообщении. В сентябре агентство прогнозировало увеличение мировой экономики на 2,4% в текущем году и на 2,3% в следующем году. Fitch также повысило ожидания роста ВВП США в 2025 году на 0,2 процентного пункта - до 1,8%, в 2026 году - на 0,3 процентного пункта, до 1,9%. Отмечается, что агентство существенно пересмотрело в сторону повышения прогнозы по частным инвестициям в США, что частично связано с бумом интереса к искусственному интеллекту. "Революция в области искусственного интеллекта привела к дополнительным расходам частного сектора в масштабах, которые в значительной степени смягчают негативное влияние повышения пошлин на экономику США. На помощь пришли роботы", - пишет Fitch. Прогноз роста экономики еврозоны был также улучшен на 2025 и 2026 годы - до 1,4% и 1,3% соответственно против ожидавшихся в сентябре 1,2% и 1%. Fitch указывает, что еврозона избежала ожидаемого сокращения ВВП в третьем квартале. Динамика кредитования в странах европейского валютного блока улучшается. ВВП Китая, как считает агентство, в текущем году увеличится на 4,8%, что на 0,1 процентного пункта лучше предыдущего прогноза. На 2026 год ожидания роста экономики КНР остались на уровне 4,1%, что Fitch связывает с укоренившейся в стране дефляцией. Агентство также прогнозирует, что к середине 2026 года процентные ставки центробанков США, еврозоны и Великобритании будут близки к нейтральным уровням. Ожидается, что Федрезерв США в декабре сохранит ставку на прежнем уровне, однако к июню регулятор трижды ее понизит. Fitch также прогнозирует, что Банк Англии трижды понизит свои учетные ставки в 2026 году, а со стороны Европейского центробанка дальнейших понижений не ожидается.

https://1prime.ru/20251118/turtsiya-864638834.html

сша

китай

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай, великобритания, fitch ratings, федрезерв, банк англии