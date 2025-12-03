Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fitch понизило прогнозы по ценам на нефть в 2025 году - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/fitch-865181421.html
Fitch понизило прогнозы по ценам на нефть в 2025 году
Fitch понизило прогнозы по ценам на нефть в 2025 году - 03.12.2025, ПРАЙМ
Fitch понизило прогнозы по ценам на нефть в 2025 году
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило ожидания по мировым ценам на нефть в 2025 году, при этом сохранило ожидания по ценам на газ в Европе, | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T22:57+0300
2025-12-03T22:57+0300
экономика
газ
европа
сша
fitch ratings
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861194474_63:0:3137:1729_1920x0_80_0_0_a066a885c62b32e5622e27f8f3ed87bd.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило ожидания по мировым ценам на нефть в 2025 году, при этом сохранило ожидания по ценам на газ в Европе, следует из доклада агентства. Так, согласно прогнозам Fitch, цена нефти марки Brent в 2025 году составит 69 долларов за баррель, а не 70 долларов, как ожидалось ранее. В 2026 и 2027 годах показатель ожидается на уровне 63 долларов вместо 65 долларов. Ожидания по стоимости одного барреля американского сорта WTI в текущем году были понижены до 64 долларов с 65 долларов, в 2026 и 2027 годах - до 58 долларов с 60 долларов. "Краткосрочные и среднесрочные прогнозы цен на нефть Brent и WTI были снижены с учетом значительного переизбытка предложения на рынке, поскольку рост производства превышает умеренный рост спроса. При этом также учитывается неопределенность в отношении объемов добычи в России и политики ОПЕК+", - пишет агентство. Fitch прогнозирует рост мирового спроса на нефть примерно на 0,8 миллиона баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах. В то же время ожидания по ценам на газ в Европе по индексу TTF в 2025 году остались на прежнем уровне в 12 долларов за миллион кубических футов. Прогноз на следующий год был повышен - до 9 долларов за миллион кубических футов с ожидаемых в сентябре 8 долларов. В 2027 году агентство ждет показатель в 7 долларов за миллион кубических футов, как и ранее. "Повышенный прогноз по ценам на газ TTF в 2026 году отражает нехватку предложения в Европе, поскольку рост поставок СПГ сдерживается задержками в реализации проектов, а объемы поставок по российским трубопроводам остаются структурно ограниченными", - указывает агентство. Прогноз по ценам на газ на американской Henry Hub в текущем году был повышен до 3,5 доллара за миллион кубических футов с 3,4 доллара. В 2026-2027 годах ожидания были сохранены на сентябрьских уровнях. "Рост добычи газа в США опережает рост потребления, а увеличение экспорта СПГ сбалансировало спрос и предложение", - отмечает Fitch.
https://1prime.ru/20251118/turtsiya-864638834.html
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861194474_447:0:2752:1729_1920x0_80_0_0_cb1d28a9d83588dc380a61ffa17050b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, сша, fitch ratings, опек
Экономика, Газ, ЕВРОПА, США, Fitch Ratings, ОПЕК
22:57 03.12.2025
 
Fitch понизило прогнозы по ценам на нефть в 2025 году

Fitch снизило ожидания по мировым ценам на нефть и сохранило ожидания по газу в Европе

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило ожидания по мировым ценам на нефть в 2025 году, при этом сохранило ожидания по ценам на газ в Европе, следует из доклада агентства.
Так, согласно прогнозам Fitch, цена нефти марки Brent в 2025 году составит 69 долларов за баррель, а не 70 долларов, как ожидалось ранее. В 2026 и 2027 годах показатель ожидается на уровне 63 долларов вместо 65 долларов.
Ожидания по стоимости одного барреля американского сорта WTI в текущем году были понижены до 64 долларов с 65 долларов, в 2026 и 2027 годах - до 58 долларов с 60 долларов.
"Краткосрочные и среднесрочные прогнозы цен на нефть Brent и WTI были снижены с учетом значительного переизбытка предложения на рынке, поскольку рост производства превышает умеренный рост спроса. При этом также учитывается неопределенность в отношении объемов добычи в России и политики ОПЕК+", - пишет агентство.
Fitch прогнозирует рост мирового спроса на нефть примерно на 0,8 миллиона баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах.
В то же время ожидания по ценам на газ в Европе по индексу TTF в 2025 году остались на прежнем уровне в 12 долларов за миллион кубических футов. Прогноз на следующий год был повышен - до 9 долларов за миллион кубических футов с ожидаемых в сентябре 8 долларов. В 2027 году агентство ждет показатель в 7 долларов за миллион кубических футов, как и ранее.
"Повышенный прогноз по ценам на газ TTF в 2026 году отражает нехватку предложения в Европе, поскольку рост поставок СПГ сдерживается задержками в реализации проектов, а объемы поставок по российским трубопроводам остаются структурно ограниченными", - указывает агентство.
Прогноз по ценам на газ на американской Henry Hub в текущем году был повышен до 3,5 доллара за миллион кубических футов с 3,4 доллара. В 2026-2027 годах ожидания были сохранены на сентябрьских уровнях.
"Рост добычи газа в США опережает рост потребления, а увеличение экспорта СПГ сбалансировало спрос и предложение", - отмечает Fitch.
Логотип агентства Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Fitch повысило рейтинги трех ведущих турецких госбанков
18 ноября, 09:56
 
ЭкономикаГазЕВРОПАСШАFitch RatingsОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала