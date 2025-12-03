https://1prime.ru/20251203/fitch-865181421.html

Fitch понизило прогнозы по ценам на нефть в 2025 году

2025-12-03T22:57+0300

экономика

газ

европа

сша

fitch ratings

опек

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило ожидания по мировым ценам на нефть в 2025 году, при этом сохранило ожидания по ценам на газ в Европе, следует из доклада агентства. Так, согласно прогнозам Fitch, цена нефти марки Brent в 2025 году составит 69 долларов за баррель, а не 70 долларов, как ожидалось ранее. В 2026 и 2027 годах показатель ожидается на уровне 63 долларов вместо 65 долларов. Ожидания по стоимости одного барреля американского сорта WTI в текущем году были понижены до 64 долларов с 65 долларов, в 2026 и 2027 годах - до 58 долларов с 60 долларов. "Краткосрочные и среднесрочные прогнозы цен на нефть Brent и WTI были снижены с учетом значительного переизбытка предложения на рынке, поскольку рост производства превышает умеренный рост спроса. При этом также учитывается неопределенность в отношении объемов добычи в России и политики ОПЕК+", - пишет агентство. Fitch прогнозирует рост мирового спроса на нефть примерно на 0,8 миллиона баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах. В то же время ожидания по ценам на газ в Европе по индексу TTF в 2025 году остались на прежнем уровне в 12 долларов за миллион кубических футов. Прогноз на следующий год был повышен - до 9 долларов за миллион кубических футов с ожидаемых в сентябре 8 долларов. В 2027 году агентство ждет показатель в 7 долларов за миллион кубических футов, как и ранее. "Повышенный прогноз по ценам на газ TTF в 2026 году отражает нехватку предложения в Европе, поскольку рост поставок СПГ сдерживается задержками в реализации проектов, а объемы поставок по российским трубопроводам остаются структурно ограниченными", - указывает агентство. Прогноз по ценам на газ на американской Henry Hub в текущем году был повышен до 3,5 доллара за миллион кубических футов с 3,4 доллара. В 2026-2027 годах ожидания были сохранены на сентябрьских уровнях. "Рост добычи газа в США опережает рост потребления, а увеличение экспорта СПГ сбалансировало спрос и предложение", - отмечает Fitch.

газ, европа, сша, fitch ratings, опек