БРАТИСЛАВА, 3 дек - ПРАЙМ. Словакия в декабре снова будет голосовать против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз, это идеологическое и вредное решение, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо "Сейчас принимаются идеологические решения, которые нам чрезвычайно вредят. Все представители, которые представляют Словакию, на всех заседаниях голосовали против всех мер и решений, которые касаются REPowerEU, я говорю сейчас о газе. Окончательное голосование будет в декабре, где наш представитель получит четкую инструкцию опять голосовать против", - сказал Фицо журналистам после заседания правительства, пресс-конференцию транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.Он заявил, что решение по такому серьезному вопросу должно приниматься единогласно, а не квалифицированным большинством.“Но они прекрасно знали, что есть такие страны, как Словакия, которые никогда бы не могли согласиться с таким решением, мы бы наложили вето на это решение, поэтому они обошли принцип единогласия и пошли на это квалифицированным большинством, и квалифицированное большинство приняло решение - о нас, о словаках, о венграх и о других - что мы не можем брать газ там, где хотим”, - сказал Фицо.Премьер-министр Словакии неоднократно говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.Из публикации на сайте Совета ЕС следует, что страны Евросоюза в среду приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России.Согласно публикации на сайте Совета ЕС, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года.Соавторы документа также подтвердили, что импорт газа из России будет запрещен шесть недель спустя после того, как регламент вступит в силу, с сохранением переходного периода для действующих контрактов на поставки газа. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в согласовании с 19 пакетом санкций. Для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа из РФ запрет будет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполненности хранилищ. Запрет на импорт трубопроводного газа может вступить не позднее 1 ноября 2027 года.В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

