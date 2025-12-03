Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции раскрыли, как Макрон пытался испортить визит Уиткоффа в Москву - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/frantsiya-865153472.html
Во Франции раскрыли, как Макрон пытался испортить визит Уиткоффа в Москву
Во Франции раскрыли, как Макрон пытался испортить визит Уиткоффа в Москву - 03.12.2025, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли, как Макрон пытался испортить визит Уиткоффа в Москву
Президент Франции Эммануэль Макрон стремился оказать поддержку Владимиру Зеленскому на пресс-конференции в Елисейском дворце и создать трудности для визита... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T07:32+0300
2025-12-03T07:32+0300
переговоры
общество
мировая экономика
франция
москва
сша
стив уиткофф
эммануэль макрон
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон стремился оказать поддержку Владимиру Зеленскому на пресс-конференции в Елисейском дворце и создать трудности для визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, отметил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале. "Это была встреча проигравших, встреча отчаявшихся, но, как видно на пресс-конференции, Макрон всеми силами показывал, что он на его (Зеленского. — Прим. Ред) стороне, что он не хочет мира. И не прочь саботировать усилия (Уиткоффа — Прим. Ред)", — пояснил Филиппо. По словам политика, администрация президента США Дональда Трампа не оставит главе украинского режима ни одной возможности, что подтверждается оперативностью в организации визита Уиткоффа в Россию. "Вот что является настоящей проблемой для Макрона, европейских ястребов, и для Зеленского, который тоже хочет войны, потому что только благодаря ней он остается у власти", — подытожил Филиппо. Во вторник вечером президент России Путин провел переговоры в Кремле с Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США, и Джаредом Кушнером, основателем Affinity Partners. Со стороны России участие в обсуждениях приняли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Переговоры длились почти пять часов. Юрий Ушаков охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную, добавив, что обсуждались американо-российские предложения по урегулированию на Украине, однако компромисса пока не достигнуто.
https://1prime.ru/20251203/ukraina-865153089.html
https://1prime.ru/20251203/ssha-865152625.html
https://1prime.ru/20251203/rossiya-865152252.html
франция
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
переговоры, общество , мировая экономика, франция, москва, сша, стив уиткофф, эммануэль макрон, владимир зеленский
переговоры, Общество , Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, США, Стив Уиткофф, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
07:32 03.12.2025
 
Во Франции раскрыли, как Макрон пытался испортить визит Уиткоффа в Москву

Филиппо: Макрон специально решил принять Зеленского на фоне визита Уиткоффа в Москву

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон стремился оказать поддержку Владимиру Зеленскому на пресс-конференции в Елисейском дворце и создать трудности для визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, отметил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.
"Это была встреча проигравших, встреча отчаявшихся, но, как видно на пресс-конференции, Макрон всеми силами показывал, что он на его (Зеленского. — Прим. Ред) стороне, что он не хочет мира. И не прочь саботировать усилия (Уиткоффа — Прим. Ред)", — пояснил Филиппо.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Будет бойня": в Киеве пришли в ужас после визита Уиткоффа в Россию
07:27
По словам политика, администрация президента США Дональда Трампа не оставит главе украинского режима ни одной возможности, что подтверждается оперативностью в организации визита Уиткоффа в Россию.
"Вот что является настоящей проблемой для Макрона, европейских ястребов, и для Зеленского, который тоже хочет войны, потому что только благодаря ней он остается у власти", — подытожил Филиппо.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
В США заявили о тревожном сигнале Трампа для Киева
07:16
Во вторник вечером президент России Путин провел переговоры в Кремле с Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США, и Джаредом Кушнером, основателем Affinity Partners. Со стороны России участие в обсуждениях приняли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Переговоры длились почти пять часов.
Юрий Ушаков охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную, добавив, что обсуждались американо-российские предложения по урегулированию на Украине, однако компромисса пока не достигнуто.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Будет диктовать условия": в Британии сделали громкое заявление о Путине
07:12
 
переговорыОбществоМировая экономикаФРАНЦИЯМОСКВАСШАСтив УиткоффЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала