Во Франции раскрыли, как Макрон пытался испортить визит Уиткоффа в Москву

Во Франции раскрыли, как Макрон пытался испортить визит Уиткоффа в Москву

2025-12-03T07:32+0300

2025-12-03T07:32+0300

2025-12-03T07:32+0300

МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон стремился оказать поддержку Владимиру Зеленскому на пресс-конференции в Елисейском дворце и создать трудности для визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, отметил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале. "Это была встреча проигравших, встреча отчаявшихся, но, как видно на пресс-конференции, Макрон всеми силами показывал, что он на его (Зеленского. — Прим. Ред) стороне, что он не хочет мира. И не прочь саботировать усилия (Уиткоффа — Прим. Ред)", — пояснил Филиппо. По словам политика, администрация президента США Дональда Трампа не оставит главе украинского режима ни одной возможности, что подтверждается оперативностью в организации визита Уиткоффа в Россию. "Вот что является настоящей проблемой для Макрона, европейских ястребов, и для Зеленского, который тоже хочет войны, потому что только благодаря ней он остается у власти", — подытожил Филиппо. Во вторник вечером президент России Путин провел переговоры в Кремле с Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США, и Джаредом Кушнером, основателем Affinity Partners. Со стороны России участие в обсуждениях приняли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Переговоры длились почти пять часов. Юрий Ушаков охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную, добавив, что обсуждались американо-российские предложения по урегулированию на Украине, однако компромисса пока не достигнуто.

