Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" установил новый рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251203/gazprom-865165595.html
"Газпром" установил новый рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" установил новый рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Газпром" установил новый рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" второй день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", следует из сообщения компании. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T13:34+0300
2025-12-03T13:34+0300
энергетика
газ
китай
якутия
ковыктинское месторождение
газпром
сила сибири
cnpc
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/82206/14/822061457_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_09323f5529f0e71acb872a3b0d98fbf3.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Газпром" второй день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", следует из сообщения компании. "2 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 декабря", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Это 11-й рекорд с момента выхода поставок по "Силе Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года. Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC. "Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. "Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.
https://1prime.ru/20251124/gazprom-864877476.html
китай
якутия
ковыктинское месторождение
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82206/14/822061457_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_31c5c27b69a6a8715ea3a998794584d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, китай, якутия, ковыктинское месторождение, газпром, сила сибири, cnpc, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, КИТАЙ, ЯКУТИЯ, Ковыктинское месторождение, Газпром, Сила Сибири, CNPC, Газопровод "Сила Сибири"
13:34 03.12.2025
 
"Газпром" установил новый рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" второй день подряд устанавливает новый рекорд поставок газа в Китай

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Газпром" второй день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", следует из сообщения компании.
"2 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 декабря", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Это 11-й рекорд с момента выхода поставок по "Силе Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.
Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. "Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
"Газпром" предупредил о возможной нехватке газа в Европе
24 ноября, 16:15
 
ЭнергетикаГазКИТАЙЯКУТИЯКовыктинское месторождениеГазпромСила СибириCNPCГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала