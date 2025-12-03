https://1prime.ru/20251203/gazprom-865165595.html

"Газпром" установил новый рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" установил новый рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 03.12.2025

"Газпром" установил новый рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" второй день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", следует из сообщения компании. | 03.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Газпром" второй день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", следует из сообщения компании. "2 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 декабря", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Это 11-й рекорд с момента выхода поставок по "Силе Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года. Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC. "Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. "Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.

