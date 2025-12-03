https://1prime.ru/20251203/gazprom-865174612.html
"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций до 50 млрд рублей
"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций до 50 млрд рублей - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций до 50 млрд рублей
"Газпром нефть" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T18:55+0300
2025-12-03T18:55+0300
2025-12-03T18:55+0300
экономика
рынок
россия
газпром
банк россия
газпром нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/82752/50/827525037_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_d958c5d7d680eb24081ecae55efdf15e.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона по облигациям привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 160 базисных пунктов. Компания в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 005Р-03R с ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения ценных бумаг предварительно назначена на 9 декабря.
https://1prime.ru/20251128/gazprom-865026909.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82752/50/827525037_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_c952f14e96e23bb87d799042a5c69121.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, газпром, банк россия, газпром нефть
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Газпром, банк Россия, Газпром нефть
"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций до 50 млрд рублей
"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций с переменным купоном до 50 млрд руб