"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций до 50 млрд рублей

"Газпром нефть" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 03.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона по облигациям привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 160 базисных пунктов. Компания в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 005Р-03R с ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения ценных бумаг предварительно назначена на 9 декабря.

