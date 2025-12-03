https://1prime.ru/20251203/gd--865166291.html

Госдума приняла в I чтении проект об освобождении от НДФЛ при продаже акций

Госдума приняла в I чтении проект об освобождении от НДФЛ при продаже акций - 03.12.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении проект об освобождении от НДФЛ при продаже акций

Госдума приняла в первом чтении законопроект, совершенствующий условия освобождения от НДФЛ при продаже ценных бумаг, в том числе акций высокотехнологичных... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T13:59+0300

2025-12-03T13:59+0300

2025-12-03T14:01+0300

экономика

рынок

анатолий аксаков

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, совершенствующий условия освобождения от НДФЛ при продаже ценных бумаг, в том числе акций высокотехнологичных компаний. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он направлен на повышение привлекательности долгосрочных инвестиций на российском фондовом рынке для граждан. Сейчас освобождаются от НДФЛ доходы физлиц от реализации акций компаний высокотехнологичного сектора, которыми они владели не менее одного года. При этом капитализация эмитента не должна превышать 75 миллиардов рублей. Однако из-за существующего порядка определения капитализации (в течение первой недели организованных торгов) акции, приобретенные на этапе первичного публичного размещения (IPO), не подпадают под эту налоговую льготу. В результате инвесторы, которые приобрели акции высокотехнологичных компаний на IPO, не могут воспользоваться льготой, в отличие от тех, кто приобрел эти же бумаги позднее в ходе их вторичного обращения. Законопроект уточняет, что для освобождения от НДФЛ будет достаточно, чтобы ценные бумаги были отнесены к высокотехнологичному сектору хотя бы в течение 365 последовательных дней, предшествующих дате их реализации или погашения. Это позволит распространить эту льготу на инвесторов, которые приобретают акции на этапе IPO. "Сейчас потенциально, это определено правительством, 6126 компаний являются компаниями, относящимися к высокотехнологичным. Соответственно, они потенциально являются эмитентами соответствующих ценных бумаг", - сообщил на заседании Госдумы Аксаков, отвечая на вопросы депутатов. При этом на бирже, по его словам, обращается "только 13 акций высокотехнологичных компаний". Поэтому "есть огромный резерв для того, чтобы наш рынок помог таким компаниям привлекать средства для реализации проектов", считает глава комитета по финрынку.Кроме того, уточняются условия исчисления срока владения ценными бумагами для освобождения от НДФЛ доходов от реализации бумаг, которыми инвесторы владели более пяти лет. В непрерывный срок их нахождения в собственности налогоплательщика теперь будет включаться и срок, на который бумаги были предоставлены по договорам займа или репо. Сейчас широко распространена практика предоставления ценных бумаг по договорам займа или репо с целью получения дополнительной ликвидности для совершения других финансовых вложений. Но в этом случае срок владения данными бумагами прерывается, что дестимулирует долгосрочные инвестиции частных инвесторов, а для рынка - негативно влияет на его ликвидность, следует из пояснительной записки.

https://1prime.ru/20251120/ndfl-864755418.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, анатолий аксаков, госдума