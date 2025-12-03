https://1prime.ru/20251203/gd--865173134.html

Комитет ГД поддержал допуск Росфинмониторинга к данным системы "Мир" и СБП

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, позволяющий Росфинмониторингу получить с 1 сентября 2026 год доступ к данным платежной системы "Мир" и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России. Документ разработан в целях повышения эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов. Он закрепляет полномочия Росфинмониторинга по взаимодействию с АО "Национальная система платежных карт" (НСПК, оператор системы "Мир") и операционным и платежным клиринговым центром СБП. Это позволит ведомству безвозмездно получать сведения о платежах и денежных переводах с использованием платежной системы "Мир" и СБП. При этом НСПК будет не вправе разглашать факт передачи данных сведений Росфинмониторингу. Порядок такого взаимодействия Росфинмониторинга с НСПК, включая сроки предоставления информации, ее объем и состав, будет определяться в рамках соглашения между ними и согласовываться с Банком России. Комитет поддержал ряд поправок к законопроекту, в том числе о предоставлении Росфинмониторингу права получать безвозмездно и информацию об операциях, совершаемых с использованием универсального платежного кода, и о вступлении закона в силу с 1 сентября 2026 года.

