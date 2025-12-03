Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут законопроект о запрете алкомаркетов в новостроях - 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесут в среду в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести запрет на размещение алкомаркетов в помещениях новостроек, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Полагаем, что следует на федеральном уровне установить полный запрет размещения алкомаркетов в новых жилых комплексах", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время на федеральном уровне отсутствует запрет на размещение таких торговых объектов в нежилых помещениях многоквартирного дома. Принятие законопроекта, по мнению авторов инициативы, позволит защитить права жителей многоквартирных домов, а также снизить потребление алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков. "Это вопрос не только здоровья, но и безопасности, а также спокойного отдыха семей, заезжающих в новые дома", - сказал Нилов журналистам.
В ГД внесут законопроект о запрете алкомаркетов в новостроях

Заголовок открываемого материала