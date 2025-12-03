https://1prime.ru/20251203/gd-865150238.html
В ГД предложили увеличить компенсацию расходов на ЖКХ для инвалидов
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили увеличить компенсацию расходов на ЖКХ и капитальный ремонт для инвалидов и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, с 50% до 80%.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Законопроект будет внесен в Госдуму в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона направлен на повышение уровня компенсации расходов инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт: с действующих 50% до 80%", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В сопроводительных документах отмечается, что в настоящее время компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрена в размере 50%, аналогичный предел установлен и для компенсации расходов по уплате взносов на капитальный ремонт.
"Инвалидам, как и родителям с детьми-инвалидами, нужны средства на лечение, лекарства, реабилитацию... Считаю, что введение 80% льготы на оплату ЖКХ и капремонта не только решит часть финансовых проблемы граждан, но и укрепит их доверие к системе социальной защиты в нашей стране", - сказал Миронов РИА Новости.
