В ГД назвали ключевые риски для Верховного суда в деле Долиной и Лурье - 03.12.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали ключевые риски для Верховного суда в деле Долиной и Лурье
В ГД назвали ключевые риски для Верховного суда в деле Долиной и Лурье - 03.12.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали ключевые риски для Верховного суда в деле Долиной и Лурье
Возможные точечные изменения закона, а также разъяснение высшей судебной инстанции о недействительности сделок с жильем и последствиях их оспаривания - ключевые | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T06:21+0300
2025-12-03T06:44+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Возможные точечные изменения закона, а также разъяснение высшей судебной инстанции о недействительности сделок с жильем и последствиях их оспаривания - ключевые риски для Верховного суда РФ в деле певицы Ларисы Долиной и Полины Лурье, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). Защита Лурье подала жалобу в Верховный суд России на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры Долиной, сообщила РИА Новости её адвокат Светлана Свириденко. "Рынок жилья сегодня живет в условиях, когда все чаще добросовестный покупатель рискует лишиться квартиры и денег из-за последующих решений суда… Такая практика бьет по доверию к сделкам и создает дополнительные риски для граждан, которые вкладывают в жилье многолетние сбережения и ипотечные средства. Для Верховного суда такие дела уже фактически становятся набором "ред-флагов", на которые важно реагировать", - сказал Гаврилов. Он уточнил, что речь идёт не о тех сделках, которые оформили мошенники, а о тех случаях, когда конкретный продавец сам лично продал недвижимость добросовестному приобретателю. "Первое направление - разъяснение высшей судебной инстанции по вопросам применения положений Гражданского кодекса о недействительности сделок с жильем и последствиях их оспаривания", - отметил политик. Гаврилов подчеркнул, что судам всех уровней нужен четкий ориентир: двусторонняя реституция должна означать реальный встречный возврат и квартиры, и денежных средств, и никаких отступлений от этого императивного правила быть не должно. "Второе - возможные точечные изменения закона. Обсуждается введение краткого периода охлаждения при переходе права собственности на жилье, когда деньги блокируются на специальном счете до завершения регистрации, а у продавца есть время еще раз оценить свои действия. Для пожилых граждан это дополнительная защита от давления мошенников, которые стремятся как можно быстрее получить доступ к крупной сумме", - рассказал депутат. Третье решение, по словам Гаврилова, связано с институтом доверенных лиц: при совершении сделок с участием людей старшего возраста стоит закрепить обязанность уведомлять близких родственников или иных указанных ими лиц о подготовке договора и поступлении денег. "Четвертое направление - усиление взаимодействия инфраструктуры сделок с правоохранительной системой. Сотрудники МФЦ и иных сервисов, которые принимают заявления и сопровождают сделки, уже сегодня видят необычное поведение сторон, настойчивые подсказки посторонних, попытки увести человека в сторону при подписании документов. Необходимо закрепить порядок передачи такой информации в компетентные органы и выработать алгоритмы превентивных действий, пока квартира еще не ушла и деньги не выведены", - добавил он. Глава думского комитета уточнил, что отдельно стоит рассмотреть регулирование распоряжения крупными суммами, полученными после продажи жилья. На практике, как считает Гаврилов, самая болезненная точка находится не в момент регистрации перехода права, а в тот день, когда выручка сразу уходит на счета злоумышленников, и возможны решения, при которых в течение ограниченного срока операции с такими средствами проходят через дополнительные проверки, в том числе при переводе их на новые счета и при обналичивании. "Отмечу, что сама система регистрации давно выстроена на современном уровне… Регистратор фиксирует юридический результат сделки и не может подменять собой суд, психиатра и следователя, оценивая мотивы продавца и степень его доверчивости", - сказал он. По мнению Гаврилова, новые мошеннические схемы требуют от государства и профессионального сообщества другой реакции: своевременных разъяснений высшей судебной инстанции, адресных поправок в закон и слаженной работы служб, которые первыми видят рискованные ситуации. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. В конце ноября кассационный суд отклонил жалобу Лурье на решение нижестоящих судов, она намерена подать жалобу в Верховный суд.
06:21 03.12.2025 (обновлено: 06:44 03.12.2025)
 
В ГД назвали ключевые риски для Верховного суда в деле Долиной и Лурье

Депутат Гаврилов: для Верховного суда важны точечные изменения закона в деле Долиной

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Возможные точечные изменения закона, а также разъяснение высшей судебной инстанции о недействительности сделок с жильем и последствиях их оспаривания - ключевые риски для Верховного суда РФ в деле певицы Ларисы Долиной и Полины Лурье, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
Защита Лурье подала жалобу в Верховный суд России на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры Долиной, сообщила РИА Новости её адвокат Светлана Свириденко.
"Рынок жилья сегодня живет в условиях, когда все чаще добросовестный покупатель рискует лишиться квартиры и денег из-за последующих решений суда… Такая практика бьет по доверию к сделкам и создает дополнительные риски для граждан, которые вкладывают в жилье многолетние сбережения и ипотечные средства. Для Верховного суда такие дела уже фактически становятся набором "ред-флагов", на которые важно реагировать", - сказал Гаврилов.
Он уточнил, что речь идёт не о тех сделках, которые оформили мошенники, а о тех случаях, когда конкретный продавец сам лично продал недвижимость добросовестному приобретателю.
"Первое направление - разъяснение высшей судебной инстанции по вопросам применения положений Гражданского кодекса о недействительности сделок с жильем и последствиях их оспаривания", - отметил политик.
Гаврилов подчеркнул, что судам всех уровней нужен четкий ориентир: двусторонняя реституция должна означать реальный встречный возврат и квартиры, и денежных средств, и никаких отступлений от этого императивного правила быть не должно.
"Второе - возможные точечные изменения закона. Обсуждается введение краткого периода охлаждения при переходе права собственности на жилье, когда деньги блокируются на специальном счете до завершения регистрации, а у продавца есть время еще раз оценить свои действия. Для пожилых граждан это дополнительная защита от давления мошенников, которые стремятся как можно быстрее получить доступ к крупной сумме", - рассказал депутат.
Третье решение, по словам Гаврилова, связано с институтом доверенных лиц: при совершении сделок с участием людей старшего возраста стоит закрепить обязанность уведомлять близких родственников или иных указанных ими лиц о подготовке договора и поступлении денег.
"Четвертое направление - усиление взаимодействия инфраструктуры сделок с правоохранительной системой. Сотрудники МФЦ и иных сервисов, которые принимают заявления и сопровождают сделки, уже сегодня видят необычное поведение сторон, настойчивые подсказки посторонних, попытки увести человека в сторону при подписании документов. Необходимо закрепить порядок передачи такой информации в компетентные органы и выработать алгоритмы превентивных действий, пока квартира еще не ушла и деньги не выведены", - добавил он.
Глава думского комитета уточнил, что отдельно стоит рассмотреть регулирование распоряжения крупными суммами, полученными после продажи жилья.
На практике, как считает Гаврилов, самая болезненная точка находится не в момент регистрации перехода права, а в тот день, когда выручка сразу уходит на счета злоумышленников, и возможны решения, при которых в течение ограниченного срока операции с такими средствами проходят через дополнительные проверки, в том числе при переводе их на новые счета и при обналичивании.
"Отмечу, что сама система регистрации давно выстроена на современном уровне… Регистратор фиксирует юридический результат сделки и не может подменять собой суд, психиатра и следователя, оценивая мотивы продавца и степень его доверчивости", - сказал он.
По мнению Гаврилова, новые мошеннические схемы требуют от государства и профессионального сообщества другой реакции: своевременных разъяснений высшей судебной инстанции, адресных поправок в закон и слаженной работы служб, которые первыми видят рискованные ситуации.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. В конце ноября кассационный суд отклонил жалобу Лурье на решение нижестоящих судов, она намерена подать жалобу в Верховный суд.
 
