Эксперты оценили ноябрьский отбор из ПХГ в Европе
Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в ноябре стал пятым по величине для этого месяца за все время наблюдений – с 2011 года, подсчитало РИА Новости.
газ, европа, германия, газпром
Энергетика
08:37 03.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей СтаростенкоГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Старостенко
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в ноябре стал пятым по величине для этого месяца за все время наблюдений – с 2011 года, подсчитало РИА Новости.
Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), нетто-отбор – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – из ПХГ в Европе в ноябре составил около 8,3 миллиарда кубометров газа. Это пятый по величине показатель за все время наблюдений. Максимальный был зафиксирован в ноябре 2016 года – 11,1 миллиарда кубометров газа, а второй по величине результат – в ноябре 2024 года, 10,9 миллиарда кубометров.
При этом 24, 25, 26 и 27 ноября зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из газохранилищ Европы за всю историю наблюдений.
В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 83,6 миллиарда кубометров. Это примерно на 11,6 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.
"Газпром" отмечал, что такой стремительный темп отбора газа заметно истощает запасы газа в европейских ПХГ. Например, 26 ноября запасы в хранилищах Германии опустились уже до 68,5%, хотя всего пять дней назад было 72%. Технологически сокращение запасов в хранилищах снижает их производительность. Учитывая, что холодные месяцы еще впереди, это может создать дополнительные риски для энергоснабжения потребителей, предупреждали в "Газпроме".
