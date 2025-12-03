https://1prime.ru/20251203/gie-865154773.html

Эксперты оценили ноябрьский отбор из ПХГ в Европе

Эксперты оценили ноябрьский отбор из ПХГ в Европе - 03.12.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили ноябрьский отбор из ПХГ в Европе

Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в ноябре стал пятым по величине для этого месяца за все время наблюдений – с 2011 года, подсчитало РИА Новости. | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T08:37+0300

2025-12-03T08:37+0300

2025-12-03T08:37+0300

энергетика

газ

европа

германия

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672494_0:54:512:342_1920x0_80_0_0_68fa484cdbfe142d80faf950423a8b50.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в ноябре стал пятым по величине для этого месяца за все время наблюдений – с 2011 года, подсчитало РИА Новости. Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), нетто-отбор – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – из ПХГ в Европе в ноябре составил около 8,3 миллиарда кубометров газа. Это пятый по величине показатель за все время наблюдений. Максимальный был зафиксирован в ноябре 2016 года – 11,1 миллиарда кубометров газа, а второй по величине результат – в ноябре 2024 года, 10,9 миллиарда кубометров. При этом 24, 25, 26 и 27 ноября зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из газохранилищ Европы за всю историю наблюдений. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 83,6 миллиарда кубометров. Это примерно на 11,6 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году. "Газпром" отмечал, что такой стремительный темп отбора газа заметно истощает запасы газа в европейских ПХГ. Например, 26 ноября запасы в хранилищах Германии опустились уже до 68,5%, хотя всего пять дней назад было 72%. Технологически сокращение запасов в хранилищах снижает их производительность. Учитывая, что холодные месяцы еще впереди, это может создать дополнительные риски для энергоснабжения потребителей, предупреждали в "Газпроме".

https://1prime.ru/20251202/ekonomika-865144821.html

европа

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, германия, газпром