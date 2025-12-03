https://1prime.ru/20251203/glava-865149891.html

Глава Пентагона назвал идеальную компанию для ужина

ВАШИНГТОН, 3 дек - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет описал идеальную компанию для ужина: президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп и Владимир Зеленский едят салат с русским соусом. "Я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир", - сказал Хегсет в подкасте журналистки Кэйти Миллер. Так он ответил на вопрос, каких троих людей пригласил бы на ужин. Хегсет добавил, что на таком мероприятии подавали бы салат с "русской заправкой". Русским соусом называют пикантную заправку для салатов на основе майонеза и кетчупа.

