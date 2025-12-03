Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-03T03:26+0300
2025-12-03T03:26+0300
03:26 03.12.2025
 
Глава Пентагона назвал идеальную компанию для ужина

Глава Пентагона Хегсет назвал идеальную компанию для ужина

ВАШИНГТОН, 3 дек - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет описал идеальную компанию для ужина: президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп и Владимир Зеленский едят салат с русским соусом.
"Я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир", - сказал Хегсет в подкасте журналистки Кэйти Миллер.
Так он ответил на вопрос, каких троих людей пригласил бы на ужин. Хегсет добавил, что на таком мероприятии подавали бы салат с "русской заправкой".
Русским соусом называют пикантную заправку для салатов на основе майонеза и кетчупа.
 
