https://1prime.ru/20251203/golikova-865160725.html

Голикова оценила уровень занятости молодежи в России

Голикова оценила уровень занятости молодежи в России - 03.12.2025, ПРАЙМ

Голикова оценила уровень занятости молодежи в России

Уровень занятости молодежи в России в возрасте 20-24 лет составляет 54,1%, а среди людей 25-29 лет - 89%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T11:10+0300

2025-12-03T11:10+0300

2025-12-03T11:10+0300

экономика

общество

россия

рф

москва

татьяна голикова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865160291_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_2ffc9c769e1c00f5c70396b33855bfcc.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Уровень занятости молодежи в России в возрасте 20-24 лет составляет 54,1%, а среди людей 25-29 лет - 89%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Уровень занятости в возрасте 20-24 лет составляет 54,1%, а вот среди 25-29-летних он уже возрастает почти до 89%", - сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума, который проходит 3-4 декабря в Москве. Она отметила необходимость оперативно "подхватывать" молодых людей после завершения обучения, помогать им выйти на работу сразу после получения диплома, делать так, чтобы еще в процессе обучения человек четко понимал, сможет ли он работать по специальности. При этом работодателям нужно учитывать ограниченность трудовых ресурсов, и планы по увеличению объемов производства должны сопровождаться стратегиями повышения производительности труда, заключила заместитель председателя правительства России.

https://1prime.ru/20250620/mintrud-858710119.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, москва, татьяна голикова