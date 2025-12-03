https://1prime.ru/20251203/golikova-865160725.html
Голикова оценила уровень занятости молодежи в России
Голикова оценила уровень занятости молодежи в России - 03.12.2025, ПРАЙМ
Голикова оценила уровень занятости молодежи в России
Уровень занятости молодежи в России в возрасте 20-24 лет составляет 54,1%, а среди людей 25-29 лет - 89%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T11:10+0300
2025-12-03T11:10+0300
2025-12-03T11:10+0300
экономика
общество
россия
рф
москва
татьяна голикова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865160291_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_2ffc9c769e1c00f5c70396b33855bfcc.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Уровень занятости молодежи в России в возрасте 20-24 лет составляет 54,1%, а среди людей 25-29 лет - 89%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Уровень занятости в возрасте 20-24 лет составляет 54,1%, а вот среди 25-29-летних он уже возрастает почти до 89%", - сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума, который проходит 3-4 декабря в Москве. Она отметила необходимость оперативно "подхватывать" молодых людей после завершения обучения, помогать им выйти на работу сразу после получения диплома, делать так, чтобы еще в процессе обучения человек четко понимал, сможет ли он работать по специальности. При этом работодателям нужно учитывать ограниченность трудовых ресурсов, и планы по увеличению объемов производства должны сопровождаться стратегиями повышения производительности труда, заключила заместитель председателя правительства России.
https://1prime.ru/20250620/mintrud-858710119.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865160291_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f8b3a950b658a08718d68acfc68e4ae7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, москва, татьяна голикова
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Татьяна Голикова
Голикова оценила уровень занятости молодежи в России
Голикова: уровень занятости молодежи в России составляет 54,1 процента
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Уровень занятости молодежи в России в возрасте 20-24 лет составляет 54,1%, а среди людей 25-29 лет - 89%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Уровень занятости в возрасте 20-24 лет составляет 54,1%, а вот среди 25-29-летних он уже возрастает почти до 89%", - сказала Голикова
во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума, который проходит 3-4 декабря в Москве
.
Она отметила необходимость оперативно "подхватывать" молодых людей после завершения обучения, помогать им выйти на работу сразу после получения диплома, делать так, чтобы еще в процессе обучения человек четко понимал, сможет ли он работать по специальности.
При этом работодателям нужно учитывать ограниченность трудовых ресурсов, и планы по увеличению объемов производства должны сопровождаться стратегиями повышения производительности труда, заключила заместитель председателя правительства России.
Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости в России