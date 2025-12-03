Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Голикова заявила о максимальном уровне занятости трудоспособного населения - 03.12.2025
Голикова заявила о максимальном уровне занятости трудоспособного населения
Голикова заявила о максимальном уровне занятости трудоспособного населения - 03.12.2025, ПРАЙМ
Голикова заявила о максимальном уровне занятости трудоспособного населения
Уровень занятости трудоспособного населения составляет 61,4%, он максимальный за все время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T11:17+0300
2025-12-03T11:17+0300
экономика
общество
россия
рф
татьяна голикова
https://cdnn.1prime.ru/img/84279/71/842797197_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a8b7b18d0a5a1148ac467371c9127954.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Уровень занятости трудоспособного населения составляет 61,4%, он максимальный за все время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "На текущий день сложился максимальный уровень занятости трудоспособного населения – 61,4%", - сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума. По её данным, с 2020 года численность занятых увеличилась на четыре миллиона человек, а с 2022 года рост числа занятых – 2,6 миллиона человек. "Напряженность на рынке труда особенно обострилась по профессиям квалифицированных рабочих и операторов оборудования. Масштаб спроса и коэффициенты на примере III квартала 2025 года Вы видите на слайде. Практически 800 тысяч вакансий – для этих двух квалификационных групп", - добавила Голикова.
рф
общество, россия, рф, татьяна голикова
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Татьяна Голикова
11:17 03.12.2025
 
Голикова заявила о максимальном уровне занятости трудоспособного населения

Голикова: уровень занятости трудоспособного населения составляет 61,4 процента

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Уровень занятости трудоспособного населения составляет 61,4%, он максимальный за все время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На текущий день сложился максимальный уровень занятости трудоспособного населения – 61,4%", - сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.
По её данным, с 2020 года численность занятых увеличилась на четыре миллиона человек, а с 2022 года рост числа занятых – 2,6 миллиона человек.
"Напряженность на рынке труда особенно обострилась по профессиям квалифицированных рабочих и операторов оборудования. Масштаб спроса и коэффициенты на примере III квартала 2025 года Вы видите на слайде. Практически 800 тысяч вакансий – для этих двух квалификационных групп", - добавила Голикова.
Экономика Общество РОССИЯ РФ Татьяна Голикова
 
 
Заголовок открываемого материала