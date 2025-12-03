https://1prime.ru/20251203/golikova-865160879.html
Голикова заявила о максимальном уровне занятости трудоспособного населения
Голикова заявила о максимальном уровне занятости трудоспособного населения - 03.12.2025, ПРАЙМ
Голикова заявила о максимальном уровне занятости трудоспособного населения
Уровень занятости трудоспособного населения составляет 61,4%, он максимальный за все время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T11:17+0300
2025-12-03T11:17+0300
2025-12-03T11:17+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Уровень занятости трудоспособного населения составляет 61,4%, он максимальный за все время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "На текущий день сложился максимальный уровень занятости трудоспособного населения – 61,4%", - сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума. По её данным, с 2020 года численность занятых увеличилась на четыре миллиона человек, а с 2022 года рост числа занятых – 2,6 миллиона человек. "Напряженность на рынке труда особенно обострилась по профессиям квалифицированных рабочих и операторов оборудования. Масштаб спроса и коэффициенты на примере III квартала 2025 года Вы видите на слайде. Практически 800 тысяч вакансий – для этих двух квалификационных групп", - добавила Голикова.
Голикова заявила о максимальном уровне занятости трудоспособного населения
