Голикова рассказала о росте зарплат в рабочих профессиях - 03.12.2025
Голикова рассказала о росте зарплат в рабочих профессиях
Голикова рассказала о росте зарплат в рабочих профессиях - 03.12.2025, ПРАЙМ
Голикова рассказала о росте зарплат в рабочих профессиях
Рост количества вакансий на одного безработного россиянина с релевантным опытом работы привел к росту предлагаемых зарплат по некоторым рабочим специальностям в | 03.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Рост количества вакансий на одного безработного россиянина с релевантным опытом работы привел к росту предлагаемых зарплат по некоторым рабочим специальностям в два-три раза, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Количество вакансий на одного безработного с релевантным опытом выросло с шести до более чем 25 по отдельным рабочим специальностям и с трех до семи по операторам и водителям-машинистам различной спецтехники. Естественно, это привело и к росту заработной платы по этим специальностям в два-три раза", - сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума. По её словам, переизбыток работников по специальностям в сфере услуг и выпускников направления "наук об обществе" выталкивает молодых ребят в сферы с низким барьером для входа и, соответственно, с низким уровнем оплаты труда. Почти каждый десятый выпускник идет в сферу торговли с зарплатой на треть ниже, чем у сверстников по рабочим специальностям. Голикова также подчеркнула, что одной из важных задач правительства остается развитие инструментов переобучения взрослых соискателей и повышения квалификации действующих сотрудников.
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о росте зарплат в рабочих профессиях

Голикова: рост числа вакансий поднял зарплаты в рабочих профессиях в 2-3 раза

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Рост количества вакансий на одного безработного россиянина с релевантным опытом работы привел к росту предлагаемых зарплат по некоторым рабочим специальностям в два-три раза, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Количество вакансий на одного безработного с релевантным опытом выросло с шести до более чем 25 по отдельным рабочим специальностям и с трех до семи по операторам и водителям-машинистам различной спецтехники. Естественно, это привело и к росту заработной платы по этим специальностям в два-три раза", - сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.
По её словам, переизбыток работников по специальностям в сфере услуг и выпускников направления "наук об обществе" выталкивает молодых ребят в сферы с низким барьером для входа и, соответственно, с низким уровнем оплаты труда. Почти каждый десятый выпускник идет в сферу торговли с зарплатой на треть ниже, чем у сверстников по рабочим специальностям.
Голикова также подчеркнула, что одной из важных задач правительства остается развитие инструментов переобучения взрослых соискателей и повышения квалификации действующих сотрудников.
