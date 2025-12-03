https://1prime.ru/20251203/golikova-865161329.html

Голикова рассказала о росте зарплат в рабочих профессиях

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Рост количества вакансий на одного безработного россиянина с релевантным опытом работы привел к росту предлагаемых зарплат по некоторым рабочим специальностям в два-три раза, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Количество вакансий на одного безработного с релевантным опытом выросло с шести до более чем 25 по отдельным рабочим специальностям и с трех до семи по операторам и водителям-машинистам различной спецтехники. Естественно, это привело и к росту заработной платы по этим специальностям в два-три раза", - сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума. По её словам, переизбыток работников по специальностям в сфере услуг и выпускников направления "наук об обществе" выталкивает молодых ребят в сферы с низким барьером для входа и, соответственно, с низким уровнем оплаты труда. Почти каждый десятый выпускник идет в сферу торговли с зарплатой на треть ниже, чем у сверстников по рабочим специальностям. Голикова также подчеркнула, что одной из важных задач правительства остается развитие инструментов переобучения взрослых соискателей и повышения квалификации действующих сотрудников.

