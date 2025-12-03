https://1prime.ru/20251203/gosduma-865146942.html
В Госдуме предложили привязывать каршеринги к ЕСИА и "Цифровому профиль"
В Госдуме предложили привязывать каршеринги к ЕСИА и "Цифровому профиль" - 03.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили привязывать каршеринги к ЕСИА и "Цифровому профиль"
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить привязывать аккаунты каршерингов к Единой системе... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T00:18+0300
2025-12-03T00:18+0300
2025-12-03T00:18+0300
технологии
финансы
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865146942.jpg?1764710327
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить привязывать аккаунты каршерингов к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и сервису "Цифровой профиль".
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы также стали депутаты Антон Ткачев и Владимир Плякин.
"Предлагаем предоставить операторам каршеринга возможность использовать ЕСИА и "Цифровой профиль" для упрощенной регистрации и верификации пользователей", - сказано в документе.
Парламентарии подчеркивают, что во многих регионах России пользователи каршеринга по-прежнему вынуждены вручную заполнять анкеты, фотографировать паспорт и водительское удостоверение, делать селфи и ожидать проверки документов, которая может занимать от нескольких часов до суток.
Депутаты отмечают, что более успешный подход уже реализуется в Москве, где действует система единого городского идентификатора Mos ID, через которую с 1 сентября 2025 года осуществляется верификация пользователей каршеринга. По мнению парламентариев, этот опыт доказал свою эффективность, однако он остается локальным решением, недоступным для федеральных операторов в других регионах.
По мнению авторов инициативы, масштабирование опыта на всю Россию позволит существенно сократить время начала пользования сервисом и повысит безопасность персональных данных, избавив граждан от необходимости передавать фото паспорта третьим лицам.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, россия, москва
Технологии, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА
В Госдуме предложили привязывать каршеринги к ЕСИА и "Цифровому профиль"
В Госдуме предложили разрешить привязывать каршеринги к ЕСИА и "Цифровому профиль"
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить привязывать аккаунты каршерингов к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и сервису "Цифровой профиль".
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы также стали депутаты Антон Ткачев и Владимир Плякин.
"Предлагаем предоставить операторам каршеринга возможность использовать ЕСИА и "Цифровой профиль" для упрощенной регистрации и верификации пользователей", - сказано в документе.
Парламентарии подчеркивают, что во многих регионах России пользователи каршеринга по-прежнему вынуждены вручную заполнять анкеты, фотографировать паспорт и водительское удостоверение, делать селфи и ожидать проверки документов, которая может занимать от нескольких часов до суток.
Депутаты отмечают, что более успешный подход уже реализуется в Москве, где действует система единого городского идентификатора Mos ID, через которую с 1 сентября 2025 года осуществляется верификация пользователей каршеринга. По мнению парламентариев, этот опыт доказал свою эффективность, однако он остается локальным решением, недоступным для федеральных операторов в других регионах.
По мнению авторов инициативы, масштабирование опыта на всю Россию позволит существенно сократить время начала пользования сервисом и повысит безопасность персональных данных, избавив граждан от необходимости передавать фото паспорта третьим лицам.