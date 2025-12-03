https://1prime.ru/20251203/gosduma-865146942.html

В Госдуме предложили привязывать каршеринги к ЕСИА и "Цифровому профиль"

В Госдуме предложили привязывать каршеринги к ЕСИА и "Цифровому профиль" - 03.12.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили привязывать каршеринги к ЕСИА и "Цифровому профиль"

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить привязывать аккаунты каршерингов к Единой системе... | 03.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить привязывать аккаунты каршерингов к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и сервису "Цифровой профиль". Обращение с соответствующим предложением было направлено министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы также стали депутаты Антон Ткачев и Владимир Плякин. "Предлагаем предоставить операторам каршеринга возможность использовать ЕСИА и "Цифровой профиль" для упрощенной регистрации и верификации пользователей", - сказано в документе. Парламентарии подчеркивают, что во многих регионах России пользователи каршеринга по-прежнему вынуждены вручную заполнять анкеты, фотографировать паспорт и водительское удостоверение, делать селфи и ожидать проверки документов, которая может занимать от нескольких часов до суток. Депутаты отмечают, что более успешный подход уже реализуется в Москве, где действует система единого городского идентификатора Mos ID, через которую с 1 сентября 2025 года осуществляется верификация пользователей каршеринга. По мнению парламентариев, этот опыт доказал свою эффективность, однако он остается локальным решением, недоступным для федеральных операторов в других регионах. По мнению авторов инициативы, масштабирование опыта на всю Россию позволит существенно сократить время начала пользования сервисом и повысит безопасность персональных данных, избавив граждан от необходимости передавать фото паспорта третьим лицам.

