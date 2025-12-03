https://1prime.ru/20251203/gosduma-865149719.html
В Госдуме предложили ввести "Новогодний капитал" для пенсионеров
В Госдуме предложили ввести "Новогодний капитал" для пенсионеров - 03.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести "Новогодний капитал" для пенсионеров
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести "Новогодний капитал" - ежегодную предновогоднюю выплату в размере 5 тысяч рублей для всех категорий... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T03:02+0300
2025-12-03T03:02+0300
2025-12-03T03:02+0300
экономика
финансы
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865149719.jpg?1764720121
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести "Новогодний капитал" - ежегодную предновогоднюю выплату в размере 5 тысяч рублей для всех категорий пенсионеров.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях усиления социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей, прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты – "Новогоднего капитала" для всех категорий пенсионеров, получателей страховых и социальных пенсий по старости, в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей", - сказано в документе.
Согласно предложению, данная единовременная выплата в указанном размере, не подлежащая налогообложению, должна производиться всем гражданам России, получающим пенсию по старости, не позднее чем за две недели до 31 декабря года.
"Это позволит пенсионерам заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы. Внедрение этой меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период", - считает вице-спикер Госдумы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Госдума
В Госдуме предложили ввести "Новогодний капитал" для пенсионеров
Вице-спикер Чернышов предложил ввести "Новогодний капитал" для всех категорий пенсионеров
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести "Новогодний капитал" - ежегодную предновогоднюю выплату в размере 5 тысяч рублей для всех категорий пенсионеров.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях усиления социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей, прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты – "Новогоднего капитала" для всех категорий пенсионеров, получателей страховых и социальных пенсий по старости, в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей", - сказано в документе.
Согласно предложению, данная единовременная выплата в указанном размере, не подлежащая налогообложению, должна производиться всем гражданам России, получающим пенсию по старости, не позднее чем за две недели до 31 декабря года.
"Это позволит пенсионерам заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы. Внедрение этой меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период", - считает вице-спикер Госдумы.