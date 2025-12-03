Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести "Новогодний капитал" для пенсионеров - 03.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести "Новогодний капитал" для пенсионеров
экономика
финансы
россия
госдума
03:02 03.12.2025
 
В Госдуме предложили ввести "Новогодний капитал" для пенсионеров

Вице-спикер Чернышов предложил ввести "Новогодний капитал" для всех категорий пенсионеров

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести "Новогодний капитал" - ежегодную предновогоднюю выплату в размере 5 тысяч рублей для всех категорий пенсионеров.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях усиления социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей, прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты – "Новогоднего капитала" для всех категорий пенсионеров, получателей страховых и социальных пенсий по старости, в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей", - сказано в документе.
Согласно предложению, данная единовременная выплата в указанном размере, не подлежащая налогообложению, должна производиться всем гражданам России, получающим пенсию по старости, не позднее чем за две недели до 31 декабря года.
"Это позволит пенсионерам заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы. Внедрение этой меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период", - считает вице-спикер Госдумы.
 
