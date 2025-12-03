https://1prime.ru/20251203/gosduma-865168149.html
Госдума отклонила законопроект об увеличении отчислений букмекеров на спорт
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об увеличении размера целевых отчислений букмекеров на поддержку российского спорта. Документ внесен группой депутатов из фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП). Он увеличивает с 2% до 3% от выручки ежеквартальный размер целевых отчислений организатора азартных игр в букмекерской конторе на развитие спорта, а минимальный объем таких отчислений - с 30 миллионов до 40 миллионов рублей. Повышение этих нормативов позволит увеличить участие букмекерской индустрии в долгосрочном финансировании российского спорта и спортивной инфраструктуры, а также уменьшить финансовый разрыв между доходами игорного бизнеса и его вкладом в общественно значимые проекты, пояснял ранее один из авторов законопроекта, лидер СРЗП Сергей Миронов. Однако против принятия выступил комитет Госдумы по экономической политике. Он полагает, что предлагаемое резкое увеличение размера отчислений до 3% может негативно повлиять на инвестиционную активность участников букмекерского рынка, а также стимулировать развитие "серого" рынка азартных услуг. Комитет также обратил внимание, что положения законопроекта не соответствуют поручению президента РФ о поэтапном увеличении размера соответствующих целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых букмекерскими конторами, с 1 января 2026 года с 2% до 2,25%, а с 1 января 2028 года – до 2,5% от выручки. Госдума 17 июня текущего года приняла закон, который, в том числе, во исполнение поручения президента предусматривает такое поэтапное увеличение. При этом минимальный объем целевых отчислений каждого организатора азартных игр в букмекерских конторах сохраняется на уровне 30 миллионов рублей в квартал. Правительство РФ по аналогичным причинам также не поддержало законопроект.
