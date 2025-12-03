https://1prime.ru/20251203/govyadina-865176295.html

Цены на говядину в мире продолжают бить рекорды

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость говядины в мире в ноябре достигла 7,5 доллара за килограмм на фоне проблем у крупнейших стран-производителей, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Цены на говядину растут уже шестой месяц подряд, в ноябре они прибавили еще 6% по сравнению с предыдущим месяцем и 21% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В результате стоимость килограмма этого мяса составила 7,5 доллара - максимум с 1960 года (более ранних данных нет). Основная причина роста цен на говядину в мире - конкуренция со стороны молочной продукции, рост цен на которую в мире снижает объемы поголовья, направляемого на мясо. Кроме того, ожидается, что крупные производители говядины в текущем году столкнутся со снижением выпуска и экспорта. Например, в США, крупнейшем рынке этого мяса в мире, ожидается их сокращение на 1% и 11% соответственно. Другие виды мяса в мире также подорожали в конце осени. Так, стоимость килограмма курицы увеличилась на 3% - до 1,8 доллара, а баранины - на 2%, до 6,45 доллара.

