Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грузия потребовала извинений от ЕС за клевету - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/gruziya-865181765.html
Грузия потребовала извинений от ЕС за клевету
Грузия потребовала извинений от ЕС за клевету - 03.12.2025, ПРАЙМ
Грузия потребовала извинений от ЕС за клевету
Грузия требует извинений от Евросоюза из-за заявлений о применении химического оружия на протестах, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили, его слова... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T23:10+0300
2025-12-03T23:10+0300
грузия
брюссель
тбилиси
ес
нпо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863157910_0:13:1633:932_1920x0_80_0_0_ab1d7f91e485dbf32f539c9e81743476.jpg
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Грузия требует извинений от Евросоюза из-за заявлений о применении химического оружия на протестах, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили, его слова передает "Первый канал грузинского телевидения". "В этом замешан Брюссель, а также представитель Еврокомиссии, который отличается своей особенно враждебной риторикой в ​​отношении Грузии и грузинского народа. &lt;…&gt; Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления о камите (боевом отравляющем веществе времен Первой мировой войны — Прим. ред.) были ложью. Интересно, извинится ли пресс-секретарь Еврокомиссии (Анита Хиппер — Прим. ред.), европарламентарии и нанятые НПО, которые душат нашу страну?" — сказал он.Спикер парламента Грузии также охарактеризовал происходящее как гибридную войну против его страны. Ранее сообщалось, что Би-би-си опубликовала статью, в которой утверждалось, что при подавлении антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии могли использовать химическое оружие времен Первой мировой войны. Политическая партия "Грузинская мечта" объявила, что намерена подать судебные иски в международные инстанции против телекомпании Би-би-си в связи с этой публикацией. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии позже сообщила, что начато разбирательство в связи с материалом, опубликованным Би-би-си. Согласно данным службы, статья содержит признаки преступления, которое может угрожать жизни и здоровью граждан, если подтвердится. Также, по данным СГБ, статья может нанести серьезный ущерб национальным интересам и репутации Грузии.
https://1prime.ru/20251016/gruziya-863587115.html
https://1prime.ru/20251024/garibashvili-863878417.html
грузия
брюссель
тбилиси
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863157910_390:0:1633:932_1920x0_80_0_0_009641c17bf718a25039c113c2632143.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
грузия, брюссель, тбилиси, ес, нпо
ГРУЗИЯ, Брюссель, Тбилиси, ЕС, НПО
23:10 03.12.2025
 
Грузия потребовала извинений от ЕС за клевету

Грузия потребовала извинений от Евросоюза за клевету о химическом оружии на митингах

Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Грузия требует извинений от Евросоюза из-за заявлений о применении химического оружия на протестах, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили, его слова передает "Первый канал грузинского телевидения".
"В этом замешан Брюссель, а также представитель Еврокомиссии, который отличается своей особенно враждебной риторикой в ​​отношении Грузии и грузинского народа. <…> Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления о камите (боевом отравляющем веществе времен Первой мировой войны — Прим. ред.) были ложью. Интересно, извинится ли пресс-секретарь Еврокомиссии (Анита Хиппер — Прим. ред.), европарламентарии и нанятые НПО, которые душат нашу страну?" — сказал он.
Флаг Грузии
Минфин Грузии сообщил о задержании пяти россиян
16 октября, 13:26
Спикер парламента Грузии также охарактеризовал происходящее как гибридную войну против его страны.
Ранее сообщалось, что Би-би-си опубликовала статью, в которой утверждалось, что при подавлении антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии могли использовать химическое оружие времен Первой мировой войны. Политическая партия "Грузинская мечта" объявила, что намерена подать судебные иски в международные инстанции против телекомпании Би-би-си в связи с этой публикацией.
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии позже сообщила, что начато разбирательство в связи с материалом, опубликованным Би-би-си. Согласно данным службы, статья содержит признаки преступления, которое может угрожать жизни и здоровью граждан, если подтвердится. Также, по данным СГБ, статья может нанести серьезный ущерб национальным интересам и репутации Грузии.
Ираклий Гарибашвили - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Экс-премьера Грузии обвинили в легализации незаконных доходов
24 октября, 10:38
 
ГРУЗИЯБрюссельТбилисиЕСНПО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала