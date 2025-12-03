https://1prime.ru/20251203/gruziya-865181765.html

Грузия потребовала извинений от ЕС за клевету

2025-12-03T23:10+0300

2025-12-03T23:10+0300

2025-12-03T23:10+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863157910_0:13:1633:932_1920x0_80_0_0_ab1d7f91e485dbf32f539c9e81743476.jpg

МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Грузия требует извинений от Евросоюза из-за заявлений о применении химического оружия на протестах, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили, его слова передает "Первый канал грузинского телевидения". "В этом замешан Брюссель, а также представитель Еврокомиссии, который отличается своей особенно враждебной риторикой в ​​отношении Грузии и грузинского народа. <…> Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления о камите (боевом отравляющем веществе времен Первой мировой войны — Прим. ред.) были ложью. Интересно, извинится ли пресс-секретарь Еврокомиссии (Анита Хиппер — Прим. ред.), европарламентарии и нанятые НПО, которые душат нашу страну?" — сказал он.Спикер парламента Грузии также охарактеризовал происходящее как гибридную войну против его страны. Ранее сообщалось, что Би-би-си опубликовала статью, в которой утверждалось, что при подавлении антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии могли использовать химическое оружие времен Первой мировой войны. Политическая партия "Грузинская мечта" объявила, что намерена подать судебные иски в международные инстанции против телекомпании Би-би-си в связи с этой публикацией. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии позже сообщила, что начато разбирательство в связи с материалом, опубликованным Би-би-си. Согласно данным службы, статья содержит признаки преступления, которое может угрожать жизни и здоровью граждан, если подтвердится. Также, по данным СГБ, статья может нанести серьезный ущерб национальным интересам и репутации Грузии.

