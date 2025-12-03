https://1prime.ru/20251203/ice-865159605.html
Цены на газ в Европе стабильны к расчетной цене вторника
Цены на газ в Европе стабильны к расчетной цене вторника - 03.12.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе стабильны к расчетной цене вторника
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды стабильны к расчетной цене вторника на уровне чуть ниже 337 долларов за тысячу кубометров, следует из данных | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T10:52+0300
2025-12-03T10:52+0300
2025-12-03T10:52+0300
энергетика
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672439_0:0:512:289_1920x0_80_0_0_0dfcd1cb74321ea7b8c0433e8c3dd825.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды стабильны к расчетной цене вторника на уровне чуть ниже 337 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 338,3 доллара (+0,5%). А по состоянию на 10.18 мск их стоимость составляет 336,8 доллара (0,0%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 336,8 доллара за тысячу кубометров. На первых торгах зимы эти цены впервые с 11 июля 2024 года опустились ниже круглой отметки в 340 долларов. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года
https://1prime.ru/20251203/neft-865154298.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672439_29:0:489:345_1920x0_80_0_0_bc3975818b2276eac949a40c987c5489.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Цены на газ в Европе стабильны к расчетной цене вторника
Биржевые цены на газ в Европе стабильны к расчетной цене на уровне 337 долларов
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ.
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды стабильны к расчетной цене вторника на уровне чуть ниже 337 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE
.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 338,3 доллара (+0,5%). А по состоянию на 10.18 мск их стоимость составляет 336,8 доллара (0,0%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 336,8 доллара за тысячу кубометров.
На первых торгах зимы эти цены впервые с 11 июля 2024 года опустились ниже круглой отметки в 340 долларов. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года
Нефть слегка дорожает в среду утром