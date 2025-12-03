https://1prime.ru/20251203/ice-865159605.html

Цены на газ в Европе стабильны к расчетной цене вторника

Цены на газ в Европе стабильны к расчетной цене вторника - 03.12.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе стабильны к расчетной цене вторника

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды стабильны к расчетной цене вторника на уровне чуть ниже 337 долларов за тысячу кубометров, следует из данных | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T10:52+0300

2025-12-03T10:52+0300

2025-12-03T10:52+0300

энергетика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды стабильны к расчетной цене вторника на уровне чуть ниже 337 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 338,3 доллара (+0,5%). А по состоянию на 10.18 мск их стоимость составляет 336,8 доллара (0,0%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 336,8 доллара за тысячу кубометров. На первых торгах зимы эти цены впервые с 11 июля 2024 года опустились ниже круглой отметки в 340 долларов. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года

европа

нидерланды

2025

Новости

