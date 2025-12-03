https://1prime.ru/20251203/indeks--865156315.html

Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос в ноябре

Индекс деловой активности в сфере услуг в России в ноябре вырос до 52,2 пункта с 51,7 пункта в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global.

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг в России в ноябре вырос до 52,2 пункта с 51,7 пункта в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "В ноябре индекс деловой активности PMI в секторе услуг России (с поправкой на сезонность) S&P Global в России составил 52,2 пункта, что выше 51,7 в начале четвертого квартала и сигнализирует о скромном росте объемов производства. Темпы роста оказались самыми быстрыми за шесть месяцев, несмотря на то что они ниже среднего показателя по серии", - говорится в сообщении. "В тех случаях, когда отмечался рост активности, компании связывали это с увеличением притока новых заказов и усилением спроса", - добавляется там. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

2025

