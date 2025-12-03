https://1prime.ru/20251203/indeks--865156315.html
Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос в ноябре
Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос в ноябре - 03.12.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос в ноябре
Индекс деловой активности в сфере услуг в России в ноябре вырос до 52,2 пункта с 51,7 пункта в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T09:22+0300
2025-12-03T09:22+0300
2025-12-03T09:22+0300
экономика
россия
pmi
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/63/841366377_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0e42fa732dbebc2ff1507cf7aa07dfde.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг в России в ноябре вырос до 52,2 пункта с 51,7 пункта в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "В ноябре индекс деловой активности PMI в секторе услуг России (с поправкой на сезонность) S&P Global в России составил 52,2 пункта, что выше 51,7 в начале четвертого квартала и сигнализирует о скромном росте объемов производства. Темпы роста оказались самыми быстрыми за шесть месяцев, несмотря на то что они ниже среднего показателя по серии", - говорится в сообщении. "В тех случаях, когда отмечался рост активности, компании связывали это с увеличением притока новых заказов и усилением спроса", - добавляется там. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
https://1prime.ru/20251201/indeks-865086406.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/63/841366377_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2c9faddf6af0fd6e1c4af653d1795036.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, pmi
Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос в ноябре
Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 52,2 пункта