Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос в ноябре - 03.12.2025
Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос в ноябре
2025-12-03T09:22+0300
2025-12-03T09:22+0300
экономика
россия
pmi
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг в России в ноябре вырос до 52,2 пункта с 51,7 пункта в октябре, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "В ноябре индекс деловой активности PMI в секторе услуг России (с поправкой на сезонность) S&amp;P Global в России составил 52,2 пункта, что выше 51,7 в начале четвертого квартала и сигнализирует о скромном росте объемов производства. Темпы роста оказались самыми быстрыми за шесть месяцев, несмотря на то что они ниже среднего показателя по серии", - говорится в сообщении. "В тех случаях, когда отмечался рост активности, компании связывали это с увеличением притока новых заказов и усилением спроса", - добавляется там. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
россия, pmi
Экономика, РОССИЯ, PMI
09:22 03.12.2025
 
Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос в ноябре

Индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 52,2 пункта

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг в России в ноябре вырос до 52,2 пункта с 51,7 пункта в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"В ноябре индекс деловой активности PMI в секторе услуг России (с поправкой на сезонность) S&P Global в России составил 52,2 пункта, что выше 51,7 в начале четвертого квартала и сигнализирует о скромном росте объемов производства. Темпы роста оказались самыми быстрыми за шесть месяцев, несмотря на то что они ниже среднего показателя по серии", - говорится в сообщении.
"В тех случаях, когда отмечался рост активности, компании связывали это с увеличением притока новых заказов и усилением спроса", - добавляется там.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
График - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос в ноябре
1 декабря, 09:14
 
ЭкономикаРОССИЯPMI
 
 
