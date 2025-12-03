Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция на 1 декабря составила 6,61 процента - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/inflyatsiya-865175971.html
Инфляция на 1 декабря составила 6,61 процента
Инфляция на 1 декабря составила 6,61 процента - 03.12.2025, ПРАЙМ
Инфляция на 1 декабря составила 6,61 процента
Инфляция в России на 1 декабря составила 6,61% в годовом выражении против 6,92% на 24 ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T19:27+0300
2025-12-03T19:27+0300
экономика
россия
владимир путин
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 1 декабря составила 6,61% в годовом выражении против 6,92% на 24 ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В комментарии министерство отметило, что инфляция в годовом выражении на 1 декабря может быть уточнена с учетом выхода 10 числа отчетных данных Росстата за ноябрь. Как следует из обзора, за период с 25 ноября по 1 декабря цены на продовольственные товары выросли на 0,06%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,77%, на остальные продукты - показал нулевую динамику. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены снизились на 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,14%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%. Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в 2025 году будет ниже прогнозов властей и составит около 6%.
https://1prime.ru/20251126/rosstat-864962296.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_85b4a64124b85a2be9d252e0426733b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, росстат
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Росстат
19:27 03.12.2025
 
Инфляция на 1 декабря составила 6,61 процента

МЭР: инфляция в России на 1 декабря составила 6,61% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 1 декабря составила 6,61% в годовом выражении против 6,92% на 24 ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В комментарии министерство отметило, что инфляция в годовом выражении на 1 декабря может быть уточнена с учетом выхода 10 числа отчетных данных Росстата за ноябрь.
Как следует из обзора, за период с 25 ноября по 1 декабря цены на продовольственные товары выросли на 0,06%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,77%, на остальные продукты - показал нулевую динамику.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены снизились на 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,14%.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в 2025 году будет ниже прогнозов властей и составит около 6%.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Инфляция в России с 18 по 24 ноября составила 0,14%
26 ноября, 19:08
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала