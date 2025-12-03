Инфляция на 1 декабря составила 6,61 процента

https://1prime.ru/20251203/inflyatsiya-865175971.html
Инфляция в России на 1 декабря составила 6,61% в годовом выражении против 6,92% на 24 ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
2025-12-03T19:27+0300
2025-12-03T19:27+0300
2025-12-03T19:27+0300
экономика
россия
владимир путин
росстат
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 1 декабря составила 6,61% в годовом выражении против 6,92% на 24 ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В комментарии министерство отметило, что инфляция в годовом выражении на 1 декабря может быть уточнена с учетом выхода 10 числа отчетных данных Росстата за ноябрь. Как следует из обзора, за период с 25 ноября по 1 декабря цены на продовольственные товары выросли на 0,06%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,77%, на остальные продукты - показал нулевую динамику. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены снизились на 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,14%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%. Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в 2025 году будет ниже прогнозов властей и составит около 6%.
россия, владимир путин, росстат
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Росстат
