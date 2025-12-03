https://1prime.ru/20251203/inflyatsiya-865175971.html

Инфляция на 1 декабря составила 6,61 процента

Инфляция на 1 декабря составила 6,61 процента - 03.12.2025, ПРАЙМ

Инфляция на 1 декабря составила 6,61 процента

Инфляция в России на 1 декабря составила 6,61% в годовом выражении против 6,92% на 24 ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T19:27+0300

2025-12-03T19:27+0300

2025-12-03T19:27+0300

экономика

россия

владимир путин

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 1 декабря составила 6,61% в годовом выражении против 6,92% на 24 ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В комментарии министерство отметило, что инфляция в годовом выражении на 1 декабря может быть уточнена с учетом выхода 10 числа отчетных данных Росстата за ноябрь. Как следует из обзора, за период с 25 ноября по 1 декабря цены на продовольственные товары выросли на 0,06%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,77%, на остальные продукты - показал нулевую динамику. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены снизились на 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,14%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%. Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в 2025 году будет ниже прогнозов властей и составит около 6%.

https://1prime.ru/20251126/rosstat-864962296.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, росстат