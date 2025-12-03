https://1prime.ru/20251203/ipoteka-865025231.html

Застраховать нельзя пропустить: где поставить запятую при ипотечной сделке

Застраховать нельзя пропустить: где поставить запятую при ипотечной сделке - 03.12.2025, ПРАЙМ

Застраховать нельзя пропустить: где поставить запятую при ипотечной сделке

Покупка собственной недвижимости — важное жизненное событие для любого человека. По данным аналитиков "Дом.РФ" доля продаж жилья в ипотеку в денежном выражении... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T12:00+0300

2025-12-03T12:00+0300

2025-12-03T12:00+0300

страхование

ипотека

мнения аналитиков

экспертное мнение

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5ebade28fbd3b2b4c7ba25c1b2ca48d7.jpg

МОСКВА, 3 дек- ПРАЙМ. Покупка собственной недвижимости — важное жизненное событие для любого человека. По данным аналитиков "Дом.РФ" доля продаж жилья в ипотеку в денежном выражении к началу августа текущего года составила 64%. В 2026 году аналитики прогнозируют рост выдачи ипотеки. Другими словами, большая часть жилья в России приобретается с помощью ипотеки. Ключевым элементом успешного приобретения недвижимости является грамотное управление вопросами финансов. Помимо формирования первоначального взноса на покупку жилья, который как правило составляет 20% от стоимости, стоит также задуматься о том, чтобы:• Оценить финансовую нагрузку, возникающую вследствие регулярных выплат по ипотеке.• Сформировать финансовый резерв ("подушку безопасности"), чтобы защититься от возможных неблагоприятных событий.• Предусмотреть иные риски и постараться их минимизировать.Комфортный платеж по ипотеке – история индивидуальная. Размер платежа, как правило, будет зависеть от ряда факторов, например: наличия несовершеннолетних детей или взрослых, находящихся на иждивении, наличия других кредитов или крупных обязательных платежей, официальной зарплаты человека. Однако, платеж по ипотеке не должен превышать 50% от регулярного дохода человека или семьи. Универсального размера финансовой подушки безопасности также не существует. Её размер будет зависеть от множества факторов. Но эксперты рекомендуют формировать финансовый резерв на 3-6 месяцев привычных трат. Не менее важно при оформлении ипотеки позаботиться о будущем, предусмотрев возможные риски. Одним из инструментов управления такими рисками выступает страхование жизни заемщика. Полис ипотечного страхования жизни обеспечивает дополнительную защиту и уверенность на случай наступления непредвиденных жизненных обстоятельств. Так, например, страховая компания сможет покрыть задолженность по кредиту, избавив родных и близких от финансовых трудностей, если с заёмщиком что-то произойдёт. Однако многие россияне недооценивают значимость такого инструмента, считая его излишним расходом. Между тем, страхование жизни при ипотеке действительно способно стать надежным щитом против незапланированных событий, будь то болезнь, инвалидность или уход заемщика из жизни.Но важно понимать, что, выбирая такую услугу, стоит руководствоваться не стоимостью полиса, а другими факторами, которые определяют качество и эффективность полиса:o Надежность страховой компании: проверьте отзывы пользователей и ее рейтинг у агентств: Эксперт РА, АКРА, НРА, НКР.o Исключения из страхового покрытия: изучите детали условий договора, исключающие выплату по страховому случаю.o Сроки урегулирования страхового случая: узнайте, как быстро страховая компания рассматривает заявление и осуществляет выплаты. Это важно, чтобы понимать, что компания не станет специально их затягивать. Ведь каждый день рассмотрения — это начисленные проценты по кредиту, которые суммарно могут превышать сумму, уплаченную за страховой полис.o Количество возмещений: сколько процентов страхования компания урегулировала от общего числа поданных заявлений. Это позволит понять, действительно ли компания поддерживает в сложные моменты или находит формальный повод для отказа. Узнать больше можно на сайте Банка России.Подобрав надежное предложение, вы сможете значительно укрепить свое положение и обеспечить безопасность себе и близким людям.Хотя приобретение страхового полиса сопряжено с дополнительными тратами, его преимущества несоизмеримо больше. Ведь в случае неприятного происшествия именно страховка станет тем самым спасительным кругом, позволяющим избежать значительных финансовых затруднений.Поэтому, принимая решение об оформлении ипотечного кредита, подумайте дважды, прежде чем отказываться от страхования жизни. Помните: иногда та самая запятая способна изменить всю вашу жизнь к лучшему.Автор - исполнительный директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Сергей Скороходов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Сергей Скороходов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862501172_0:22:642:664_100x100_80_0_0_030bf321df72216f90f0019ebc549e3a.jpg

Сергей Скороходов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862501172_0:22:642:664_100x100_80_0_0_030bf321df72216f90f0019ebc549e3a.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Скороходов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862501172_0:22:642:664_100x100_80_0_0_030bf321df72216f90f0019ebc549e3a.jpg

страхование, ипотека, мнения аналитиков, экспертное мнение, недвижимость