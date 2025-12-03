https://1prime.ru/20251203/istochnik-865156848.html

ЕК в среду объявит предложение по российским активам, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 3 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия официально выступит в среду с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Сегодня днем ожидается официальное объявление о финансировании Украины на 2026-2027 годы", - подтвердил собеседник агентства.

