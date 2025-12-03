Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК в среду объявит предложение по российским активам, сообщил источник - 03.12.2025
ЕК в среду объявит предложение по российским активам, сообщил источник
ЕК в среду объявит предложение по российским активам, сообщил источник - 03.12.2025, ПРАЙМ
ЕК в среду объявит предложение по российским активам, сообщил источник
Еврокомиссия официально выступит в среду с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T09:45+0300
2025-12-03T09:45+0300
экономика
россия
украина
рф
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия официально выступит в среду с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Сегодня днем ожидается официальное объявление о финансировании Украины на 2026-2027 годы", - подтвердил собеседник агентства.
украина
рф
россия, украина, рф
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ
09:45 03.12.2025
 
ЕК в среду объявит предложение по российским активам, сообщил источник

ЕК выступит с предложением по финансированию Украины за счет активов России

Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия официально выступит в среду с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Сегодня днем ожидается официальное объявление о финансировании Украины на 2026-2027 годы", - подтвердил собеседник агентства.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Евродепутаты назвали решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен
Вчера, 16:36
 
