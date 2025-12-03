https://1prime.ru/20251203/kitaj-865152441.html

Китай стал вторым главным потребителем товаров из Аргентины за два года

Китай стал вторым главным потребителем товаров из Аргентины за два года - 03.12.2025, ПРАЙМ

Китай стал вторым главным потребителем товаров из Аргентины за два года

Китай стал вторым главным направлением для поставок аргентинских товаров за два года президентства Хавьера Милея, потеснив США, следует из анализа РИА Новости... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T07:15+0300

2025-12-03T07:15+0300

2025-12-03T07:21+0300

экономика

мировая экономика

аргентина

китай

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865152441.jpg?1764735675

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Китай стал вторым главным направлением для поставок аргентинских товаров за два года президентства Хавьера Милея, потеснив США, следует из анализа РИА Новости данных аргентинской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, под которую изначально попадала и Аргентина. В ноябре страны достигли договоренности об отмене Штатами пошлин на недоступное им сырье и незапатентованные товары, предназначенные для использования в фармацевтике. Несмотря на это Аргентина все равно нарастила поставки товаров в США - до 6,6 миллиарда долларов в октябре текущего года против 4,7 миллиарда двумя годами ранее. Однако Китай стал более привлекательным рынком для аргентинских бизнесменов - поставки туда за два года подскочили в 1,7 раза, до 7,7 миллиарда долларов. В результате Штаты опустились на третье место среди главных импортеров аргентинских товаров с долей в 9,2% против 12% двумя годами ранее. При этом удельный вес Китая в поставках Аргентины вырос до 10,8% с 8,2% в октябре 2023 года. Больше всего Аргентина по-прежнему экспортирует в Бразилию, при этом продажи ее товаров туда за два года выросли на 7%, достигнув 10,6 миллиарда долларов. Ее доля однако, наоборот, сократилась - до 14,9% с 17,6%.

аргентина

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, аргентина, китай, сша, дональд трамп