Китай стал вторым главным потребителем товаров из Аргентины за два года - 03.12.2025, ПРАЙМ
Китай стал вторым главным потребителем товаров из Аргентины за два года
2025-12-03T07:15+0300
2025-12-03T07:21+0300
07:15 03.12.2025 (обновлено: 07:21 03.12.2025)
 
Китай стал вторым главным потребителем товаров из Аргентины за два года

Статслужба: Китай стал вторым главным потребителем товаров из Аргентины за два года

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Китай стал вторым главным направлением для поставок аргентинских товаров за два года президентства Хавьера Милея, потеснив США, следует из анализа РИА Новости данных аргентинской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, под которую изначально попадала и Аргентина. В ноябре страны достигли договоренности об отмене Штатами пошлин на недоступное им сырье и незапатентованные товары, предназначенные для использования в фармацевтике.
Несмотря на это Аргентина все равно нарастила поставки товаров в США - до 6,6 миллиарда долларов в октябре текущего года против 4,7 миллиарда двумя годами ранее.
Однако Китай стал более привлекательным рынком для аргентинских бизнесменов - поставки туда за два года подскочили в 1,7 раза, до 7,7 миллиарда долларов.
В результате Штаты опустились на третье место среди главных импортеров аргентинских товаров с долей в 9,2% против 12% двумя годами ранее. При этом удельный вес Китая в поставках Аргентины вырос до 10,8% с 8,2% в октябре 2023 года.
Больше всего Аргентина по-прежнему экспортирует в Бразилию, при этом продажи ее товаров туда за два года выросли на 7%, достигнув 10,6 миллиарда долларов. Ее доля однако, наоборот, сократилась - до 14,9% с 17,6%.
 
