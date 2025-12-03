https://1prime.ru/20251203/konsultant-865149982.html

Налоговый консультант рассказала, как пересчитать налоги

Налоговый консультант рассказала, как пересчитать налоги - 03.12.2025, ПРАЙМ

Налоговый консультант рассказала, как пересчитать налоги

Федеральная налоговая служба России (ФНС) самостоятельно начисляет россиянам налоги и рассылает уведомления для их уплаты, но если в них были указаны... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T03:47+0300

2025-12-03T03:47+0300

2025-12-03T03:47+0300

экономика

россия

рф

фнс россии

фнс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865149982.jpg?1764722833

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России (ФНС) самостоятельно начисляет россиянам налоги и рассылает уведомления для их уплаты, но если в них были указаны некорректные сведения, которые привели к искажению суммы налогов, необходимо сразу обратиться в налоговую инспекцию для пересчета, рассказала РИА Новости налоговый консультант Оксана Мучараева. "Если в налоговом уведомлении содержится некорректная информация об имуществе, об этом гражданам также необходимо уведомить налоговый орган", – сказала она. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, специальный интернет-сервис "Обратиться в ФНС России" на сайте ведомства, явившись лично в инспекцию или направив письмо. "Если доводы гражданина подтвердятся, то налог будет пересчитан и сформировано новое налоговое уведомление, которое будет направлено налогоплательщику. В любом случае, на обращение будет представлен официальный ответ", - отметила Мучараева. Она напомнила, что в текущем году заработал внесудебный порядок списания налоговых долгов. "Если физическое лицо, не являющееся ИП, не уплатит налоги в установленный срок, инспекция вправе без решения суда взыскать задолженность с его имущества: в первую очередь, за счет денежных средств на счетах в банке и электронных денежных средств, если их недостаточно – за счет другого имущества", - объяснила она. Поэтому подавать жалобу или заявление о перерасчете суммы налога надо как можно быстрее. "В этом случае взыскание будет осуществляться только через суд, и уплата налогов будет приостановлена до его решения", - сказала эксперт. Она напомнила, что срок уплаты имущественных налогов в РФ истек 1 декабря. Начиная со 2 декабря, неуплаченная сумма налога автоматически становится недоимкой, на которую ежедневно начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ. Уведомления о размере имущественных налогов для уплаты были направлены россиянам в "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица" или по почте заказным письмом. "Уведомления не направляются, если гражданин имеет льготы и полностью освобожден от уплаты налога, а также если сумма налогов менее 300 рублей", - отметила Мучараева. "Если налоговое уведомление не пришло, а вы не входите в число льготников, вам тоже необходимо обратиться в налоговую инспекцию либо МФЦ или сообщить об этом через "Личный кабинет налогоплательщика" или сервис "Обратиться в ФНС России", - подчеркнула она.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, фнс россии, фнс