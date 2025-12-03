Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03:47 03.12.2025
 
Налоговый консультант рассказала, как пересчитать налоги

Налоговый консультант Мучараева посоветовала обратиться в ФНС для пересчета налогов

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России (ФНС) самостоятельно начисляет россиянам налоги и рассылает уведомления для их уплаты, но если в них были указаны некорректные сведения, которые привели к искажению суммы налогов, необходимо сразу обратиться в налоговую инспекцию для пересчета, рассказала РИА Новости налоговый консультант Оксана Мучараева.
"Если в налоговом уведомлении содержится некорректная информация об имуществе, об этом гражданам также необходимо уведомить налоговый орган", – сказала она. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, специальный интернет-сервис "Обратиться в ФНС России" на сайте ведомства, явившись лично в инспекцию или направив письмо.
"Если доводы гражданина подтвердятся, то налог будет пересчитан и сформировано новое налоговое уведомление, которое будет направлено налогоплательщику. В любом случае, на обращение будет представлен официальный ответ", - отметила Мучараева.
Она напомнила, что в текущем году заработал внесудебный порядок списания налоговых долгов. "Если физическое лицо, не являющееся ИП, не уплатит налоги в установленный срок, инспекция вправе без решения суда взыскать задолженность с его имущества: в первую очередь, за счет денежных средств на счетах в банке и электронных денежных средств, если их недостаточно – за счет другого имущества", - объяснила она.
Поэтому подавать жалобу или заявление о перерасчете суммы налога надо как можно быстрее. "В этом случае взыскание будет осуществляться только через суд, и уплата налогов будет приостановлена до его решения", - сказала эксперт.
Она напомнила, что срок уплаты имущественных налогов в РФ истек 1 декабря. Начиная со 2 декабря, неуплаченная сумма налога автоматически становится недоимкой, на которую ежедневно начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ.
Уведомления о размере имущественных налогов для уплаты были направлены россиянам в "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица" или по почте заказным письмом.
"Уведомления не направляются, если гражданин имеет льготы и полностью освобожден от уплаты налога, а также если сумма налогов менее 300 рублей", - отметила Мучараева.
"Если налоговое уведомление не пришло, а вы не входите в число льготников, вам тоже необходимо обратиться в налоговую инспекцию либо МФЦ или сообщить об этом через "Личный кабинет налогоплательщика" или сервис "Обратиться в ФНС России", - подчеркнула она.
 
