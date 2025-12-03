https://1prime.ru/20251203/kostin--865159765.html

Глава ВТБ дал прогноз по снижению ключевой ставки

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России в конце следующего года вполне может замедлиться до 4%, в таком сценарии ключевая ставка ЦБ могла бы снизиться до однозначного значения, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Вчера президент сказал, что мы видим очень позитивный тренд по снижению инфляции. И в декабре мы ожидаем, что она составит 6%, это даже лучше ожидаемого показателя. Это значит, что мы в следующем году вполне можем выйти на показатель 4%", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!". "И ставка, я думаю, не должна быть, ну вообще, даже 12-13%, мне кажется, высоковато при этом. Она могла бы быть и в пределах одной цифры", - добавил Костин. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку- четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Прогноз средней ключевой ставки ЦБ на 2026 год составляет 12-13%, на 2027 и 2028 годы - 7,5-8,5%.

