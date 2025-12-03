https://1prime.ru/20251203/kostin-865161706.html

Костин назвал главный вызов для российской экономики в 2026 году

2025-12-03T11:36+0300

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Главный вызов для экономики России в 2026 году - это достичь цели по инфляции в 4%, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Я думаю, что нам главный вызов - это достичь цели по инфляции. Я думаю, эта задача если будет решена, то экономика побежит быстрее", - сказал он в интервью телеканалу РБК в рамках инвестиционного форума "Россия зовет!", отвечая на вопрос, какой главный вызов для российской экономики на 2026 год. По его словам, темпы роста менее 1% в этом году для России недостаточны. "И нам нужно двигаться более быстрыми темпами", - добавил он. "А для банковского сектора, я думаю, это все-таки продолжать выполнять вот эти нормативы капитала, при этом сохраняя высокий уровень рентабельности своего бизнеса", - сообщил Костин.

