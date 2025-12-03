https://1prime.ru/20251203/krym-865181247.html

В Киеве вспомнили об обещании Буданова* выпить кофе в Крыму

МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Утверждение руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* о том, что он собирается выпить кофе в Крыму, является примером систематической дезинформации украинских властей, сообщает газета "Украинская правда". Издание охарактеризовало Буданова* как одну из позитивных "говорящих голов" киевского режима, чьи заявления породили "завышенные ожидания" среди населения. "На орбиту "позитивных" спикеров от власти вышла новая звезда — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* с "кофе в Крыму", — говорится в публикации.По мнению журналистов, проблема лжи актуальна как в общении политического руководства с жителями Украины, так и в самом обществе. За время специальной военной операции эта проблема настолько усугубилась, что о ней публично заговорили на самых высоких уровнях власти и в военных кругах, отметили журналисты. В декабре 2023 года МВД объявило Буданова* в розыск. ФСБ ранее назвала его организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве. Кроме того, глава украинской военной разведки неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на россиян.СК 3 октября заочно предъявил Буданову* обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК ("Террористический акт"). По данным ведомства, он причастен к более чем ста ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

россия, крым, киев, украина, мвд, фсб, ск рф