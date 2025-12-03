Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве вспомнили об обещании Буданова* выпить кофе в Крыму - 03.12.2025
В Киеве вспомнили об обещании Буданова* выпить кофе в Крыму
В Киеве вспомнили об обещании Буданова* выпить кофе в Крыму - 03.12.2025, ПРАЙМ
В Киеве вспомнили об обещании Буданова* выпить кофе в Крыму
Утверждение руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* о том, что он собирается выпить кофе в Крыму, является... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T22:39+0300
2025-12-03T22:39+0300
россия
крым
киев
украина
мвд
фсб
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846156941_0:381:2047:1532_1920x0_80_0_0_b2a8a86db9472bae60aff66951e0ad1c.jpg
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Утверждение руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* о том, что он собирается выпить кофе в Крыму, является примером систематической дезинформации украинских властей, сообщает газета "Украинская правда". Издание охарактеризовало Буданова* как одну из позитивных "говорящих голов" киевского режима, чьи заявления породили "завышенные ожидания" среди населения. "На орбиту "позитивных" спикеров от власти вышла новая звезда — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* с "кофе в Крыму", — говорится в публикации.По мнению журналистов, проблема лжи актуальна как в общении политического руководства с жителями Украины, так и в самом обществе. За время специальной военной операции эта проблема настолько усугубилась, что о ней публично заговорили на самых высоких уровнях власти и в военных кругах, отметили журналисты. В декабре 2023 года МВД объявило Буданова* в розыск. ФСБ ранее назвала его организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве. Кроме того, глава украинской военной разведки неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на россиян.СК 3 октября заочно предъявил Буданову* обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК ("Террористический акт"). По данным ведомства, он причастен к более чем ста ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
крым
киев
украина
россия, крым, киев, украина, мвд, фсб, ск рф
РОССИЯ, КРЫМ, Киев, УКРАИНА, МВД, ФСБ, СК РФ
22:39 03.12.2025
 
В Киеве вспомнили об обещании Буданова* выпить кофе в Крыму

"Украинская правда": обещание Буданова выпить кофе в Крыму говорит о лжи властей

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Архивное фото
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Утверждение руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* о том, что он собирается выпить кофе в Крыму, является примером систематической дезинформации украинских властей, сообщает газета "Украинская правда".
Издание охарактеризовало Буданова* как одну из позитивных "говорящих голов" киевского режима, чьи заявления породили "завышенные ожидания" среди населения.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Не понадобится": в Италии дерзко высказались о помощи Украине
Вчера, 21:40
"На орбиту "позитивных" спикеров от власти вышла новая звезда — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* с "кофе в Крыму", — говорится в публикации.
По мнению журналистов, проблема лжи актуальна как в общении политического руководства с жителями Украины, так и в самом обществе. За время специальной военной операции эта проблема настолько усугубилась, что о ней публично заговорили на самых высоких уровнях власти и в военных кругах, отметили журналисты.
В декабре 2023 года МВД объявило Буданова* в розыск. ФСБ ранее назвала его организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве. Кроме того, глава украинской военной разведки неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на россиян.
СК 3 октября заочно предъявил Буданову* обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК ("Террористический акт"). По данным ведомства, он причастен к более чем ста ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Можем дать". Фон дер Ляйен сделала необычное заявление об Украине
Вчера, 20:18
 
РОССИЯКРЫМКиевУКРАИНАМВДФСБСК РФ
 
 
