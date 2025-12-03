https://1prime.ru/20251203/kursy-865173807.html
Банк России объявил официальные курсы валют на четверг
Банк России объявил официальные курсы валют на четверг - 03.12.2025, ПРАЙМ
Банк России объявил официальные курсы валют на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 5,11 копейки - до 10,9762 рубля, доллара - на 49,25 копейки, до 77,9556 рубля, евро - на
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 5,11 копейки - до 10,9762 рубля, доллара - на 49,25 копейки, до 77,9556 рубля, евро - на 73,89 копейки, до 90,5903 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Банк России объявил официальные курсы валют на четверг
Официальный курс юаня на четверг составил 10,98 руб, доллара — 77,96 руб, евро — 90,59 руб
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 5,11 копейки - до 10,9762 рубля, доллара - на 49,25 копейки, до 77,9556 рубля, евро - на 73,89 копейки, до 90,5903 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
в отношении Московской биржи ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
