РЖД представили новый двухэтажный поезд "Буревестник"

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. РЖД в среду показали двухэтажный поезд "Буревестник", который сегодня же отправится в свой первый рейс между Москвой и Нижним Новгородом, передает корреспондент РИА Новости. Поезд с одноименном названием ходил на этом маршруте 11 лет назад. Теперь он вернулся в обновленном виде – двухэтажном. Ежедневно между Москвой и Нижним Новгородом будут курсировать три пары "Буревестников". Из столицы поезда отправляются в 10.05, 13.45 и 20.15, из Нижнего Новгорода – в 7.20, 15.29 и 18.57. Утренний "Буревестник" из Москвы уходит с Ярославского вокзала, дневной и вечерний – с Восточного вокзала. Время в пути - около 4 часов. Состав в зависимости от времени отправления будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Ливрея поезда сочетает зеленый и серый цвета с изящным росчерком, напоминающим силуэт птицы. В интерьере используются серые, бежевые и светло-зеленые тона, создающие уютную атмосферу. Состав укомплектован современными двухэтажными вагонами с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, есть также купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. В вагонах улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом и монитором. Салон вагона с сидячими местами имеет два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест. Каждый из них получил подсветку "звездное небо" и три туалета, говорилось в сообщении РЖД и комментарии компании для РИА Новости. Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, мультимедийным оборудованием. Есть в вагонах индивидуальные розетки, разъемы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д. Одноэтажный состав с названием "Буревестник" связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года - Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.

