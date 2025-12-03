https://1prime.ru/20251203/m-865155780.html
РЖД представили новый двухэтажный поезд "Буревестник"
РЖД представили новый двухэтажный поезд "Буревестник" - 03.12.2025, ПРАЙМ
РЖД представили новый двухэтажный поезд "Буревестник"
РЖД в среду показали двухэтажный поезд "Буревестник", который сегодня же отправится в свой первый рейс между Москвой и Нижним Новгородом, передает корреспондент | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T09:20+0300
2025-12-03T09:20+0300
2025-12-03T09:20+0300
бизнес
россия
москва
нижний новгород
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864770871_115:0:3756:2048_1920x0_80_0_0_9b748f3affa7494b061fc13b5c990964.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. РЖД в среду показали двухэтажный поезд "Буревестник", который сегодня же отправится в свой первый рейс между Москвой и Нижним Новгородом, передает корреспондент РИА Новости. Поезд с одноименном названием ходил на этом маршруте 11 лет назад. Теперь он вернулся в обновленном виде – двухэтажном. Ежедневно между Москвой и Нижним Новгородом будут курсировать три пары "Буревестников". Из столицы поезда отправляются в 10.05, 13.45 и 20.15, из Нижнего Новгорода – в 7.20, 15.29 и 18.57. Утренний "Буревестник" из Москвы уходит с Ярославского вокзала, дневной и вечерний – с Восточного вокзала. Время в пути - около 4 часов. Состав в зависимости от времени отправления будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Ливрея поезда сочетает зеленый и серый цвета с изящным росчерком, напоминающим силуэт птицы. В интерьере используются серые, бежевые и светло-зеленые тона, создающие уютную атмосферу. Состав укомплектован современными двухэтажными вагонами с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, есть также купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. В вагонах улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом и монитором. Салон вагона с сидячими местами имеет два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест. Каждый из них получил подсветку "звездное небо" и три туалета, говорилось в сообщении РЖД и комментарии компании для РИА Новости. Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, мультимедийным оборудованием. Есть в вагонах индивидуальные розетки, разъемы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д. Одноэтажный состав с названием "Буревестник" связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года - Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.
https://1prime.ru/20251121/vagon-864802076.html
москва
нижний новгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864770871_570:0:3301:2048_1920x0_80_0_0_8dd77794ddb8f9c4bccfb86e7611967e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, нижний новгород
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД
РЖД представили новый двухэтажный поезд "Буревестник"
РЖД показали двухэтажный поезд "Буревестник" между Москвой и Нижним Новгородом
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. РЖД в среду показали двухэтажный поезд "Буревестник", который сегодня же отправится в свой первый рейс между Москвой и Нижним Новгородом, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд с одноименном названием ходил на этом маршруте 11 лет назад. Теперь он вернулся в обновленном виде – двухэтажном.
Ежедневно между Москвой и Нижним Новгородом будут курсировать три пары "Буревестников". Из столицы поезда отправляются в 10.05, 13.45 и 20.15, из Нижнего Новгорода – в 7.20, 15.29 и 18.57. Утренний "Буревестник" из Москвы уходит с Ярославского вокзала, дневной и вечерний – с Восточного вокзала. Время в пути - около 4 часов.
Состав в зависимости от времени отправления будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске.
Ливрея поезда сочетает зеленый и серый цвета с изящным росчерком, напоминающим силуэт птицы. В интерьере используются серые, бежевые и светло-зеленые тона, создающие уютную атмосферу. Состав укомплектован современными двухэтажными вагонами с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, есть также купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. В вагонах улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом и монитором.
Салон вагона с сидячими местами имеет два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест. Каждый из них получил подсветку "звездное небо" и три туалета, говорилось в сообщении РЖД и комментарии компании для РИА Новости.
Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, мультимедийным оборудованием. Есть в вагонах индивидуальные розетки, разъемы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д.
Одноэтажный состав с названием "Буревестник" связывал Москву
и Нижний Новгород
(до 1990 года - Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.
РЖД обсуждают с КЖД запуск обновленных вагонов между Россией и Китаем