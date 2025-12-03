Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД представили новый двухэтажный поезд "Буревестник" - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/m-865155780.html
РЖД представили новый двухэтажный поезд "Буревестник"
РЖД представили новый двухэтажный поезд "Буревестник" - 03.12.2025, ПРАЙМ
РЖД представили новый двухэтажный поезд "Буревестник"
РЖД в среду показали двухэтажный поезд "Буревестник", который сегодня же отправится в свой первый рейс между Москвой и Нижним Новгородом, передает корреспондент | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T09:20+0300
2025-12-03T09:20+0300
бизнес
россия
москва
нижний новгород
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864770871_115:0:3756:2048_1920x0_80_0_0_9b748f3affa7494b061fc13b5c990964.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. РЖД в среду показали двухэтажный поезд "Буревестник", который сегодня же отправится в свой первый рейс между Москвой и Нижним Новгородом, передает корреспондент РИА Новости. Поезд с одноименном названием ходил на этом маршруте 11 лет назад. Теперь он вернулся в обновленном виде – двухэтажном. Ежедневно между Москвой и Нижним Новгородом будут курсировать три пары "Буревестников". Из столицы поезда отправляются в 10.05, 13.45 и 20.15, из Нижнего Новгорода – в 7.20, 15.29 и 18.57. Утренний "Буревестник" из Москвы уходит с Ярославского вокзала, дневной и вечерний – с Восточного вокзала. Время в пути - около 4 часов. Состав в зависимости от времени отправления будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Ливрея поезда сочетает зеленый и серый цвета с изящным росчерком, напоминающим силуэт птицы. В интерьере используются серые, бежевые и светло-зеленые тона, создающие уютную атмосферу. Состав укомплектован современными двухэтажными вагонами с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, есть также купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. В вагонах улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом и монитором. Салон вагона с сидячими местами имеет два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест. Каждый из них получил подсветку "звездное небо" и три туалета, говорилось в сообщении РЖД и комментарии компании для РИА Новости. Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, мультимедийным оборудованием. Есть в вагонах индивидуальные розетки, разъемы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д. Одноэтажный состав с названием "Буревестник" связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года - Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.
https://1prime.ru/20251121/vagon-864802076.html
москва
нижний новгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864770871_570:0:3301:2048_1920x0_80_0_0_8dd77794ddb8f9c4bccfb86e7611967e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, нижний новгород
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД
09:20 03.12.2025
 
РЖД представили новый двухэтажный поезд "Буревестник"

РЖД показали двухэтажный поезд "Буревестник" между Москвой и Нижним Новгородом

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип компании ОАО "РЖД"
Логотип компании ОАО РЖД - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Логотип компании ОАО "РЖД" . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. РЖД в среду показали двухэтажный поезд "Буревестник", который сегодня же отправится в свой первый рейс между Москвой и Нижним Новгородом, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд с одноименном названием ходил на этом маршруте 11 лет назад. Теперь он вернулся в обновленном виде – двухэтажном.
Ежедневно между Москвой и Нижним Новгородом будут курсировать три пары "Буревестников". Из столицы поезда отправляются в 10.05, 13.45 и 20.15, из Нижнего Новгорода – в 7.20, 15.29 и 18.57. Утренний "Буревестник" из Москвы уходит с Ярославского вокзала, дневной и вечерний – с Восточного вокзала. Время в пути - около 4 часов.
Состав в зависимости от времени отправления будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске.
Ливрея поезда сочетает зеленый и серый цвета с изящным росчерком, напоминающим силуэт птицы. В интерьере используются серые, бежевые и светло-зеленые тона, создающие уютную атмосферу. Состав укомплектован современными двухэтажными вагонами с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, есть также купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. В вагонах улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом и монитором.
Салон вагона с сидячими местами имеет два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест. Каждый из них получил подсветку "звездное небо" и три туалета, говорилось в сообщении РЖД и комментарии компании для РИА Новости.
Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, мультимедийным оборудованием. Есть в вагонах индивидуальные розетки, разъемы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д.
Одноэтажный состав с названием "Буревестник" связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года - Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.
Поезд Пекин – Улан-Батор – Москва Китайских железных дорог (КЖД) - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
РЖД обсуждают с КЖД запуск обновленных вагонов между Россией и Китаем
21 ноября, 17:45
 
БизнесРОССИЯМОСКВАНИЖНИЙ НОВГОРОД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала