Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в среду в Магадане из-за метели и слабой видимости, сообщил РИА Новости представитель аэропорта "Магадан". | 03.12.2025, ПРАЙМ

МАГАДАН, 3 дек - ПРАЙМ. Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в среду в Магадане из-за метели и слабой видимости, сообщил РИА Новости представитель аэропорта "Магадан". Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о циклоне, метелях и сильном ветре на побережье Магаданской области. Они рекомендовали жителям пока не покидать пределы населенных пунктов. "Самолет из Новосибирска не смог приземлиться, экипаж принял решение лететь на запасной аэродром. Теперь мы ожидаем его прибытие в ближайшие часы, вылет из Магадана перенесен на вечер", - рассказал собеседник агентства. Снежный циклон пришел в среду на побережье Магаданской области из Японского моря, в четверг уже придет следующий, сообщил РИА Новости представитель регионального Гидрометцентра. "Этот циклон из Японского моря. Он принес ветер и снегопады. Но на подходе следующий. Ветер усилится, потеплеет еще сильнее. И завтра, и в пятницу побережье региона будет оставаться под его влиянием", - рассказал собеседник агентства.

