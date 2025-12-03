https://1prime.ru/20251203/makron-865171941.html
Во Франции раскрыли реакцию Макрона на вчерашнее заявление Путина
Во Франции раскрыли реакцию Макрона на вчерашнее заявление Путина
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X отметил, что высказывания Владимира Путина о вмешательстве европейских лидеров в мирные переговоры по Украине вызвали беспокойство у президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен."У Макрона и Урсулы, наверное, снова горели уши!" — написал Филиппо.Ранее Путин отметил, что все предложения Европы по мирному урегулированию на Украине направлены на то, чтобы заблокировать данный процесс.Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского президента и основателем компании Affinity Partners. Со стороны России также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству за рубежом, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось почти пять часов.По словам Ушакова, встреча была полезной и конструктивной. Он отметил, что стороны обсудили американские предложения по миру на Украине, но договоренности пока не достигли.
Во Франции раскрыли реакцию Макрона на вчерашнее заявление Путина
