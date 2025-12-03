Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции раскрыли реакцию Макрона на вчерашнее заявление Путина - 03.12.2025
Во Франции раскрыли реакцию Макрона на вчерашнее заявление Путина
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X отметил, что высказывания Владимира Путина о вмешательстве европейских лидеров в... | 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X отметил, что высказывания Владимира Путина о вмешательстве европейских лидеров в мирные переговоры по Украине вызвали беспокойство у президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен."У Макрона и Урсулы, наверное, снова горели уши!" — написал Филиппо.Ранее Путин отметил, что все предложения Европы по мирному урегулированию на Украине направлены на то, чтобы заблокировать данный процесс.Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского президента и основателем компании Affinity Partners. Со стороны России также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству за рубежом, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось почти пять часов.По словам Ушакова, встреча была полезной и конструктивной. Он отметил, что стороны обсудили американские предложения по миру на Украине, но договоренности пока не достигли.
17:10 03.12.2025
 
Во Франции раскрыли реакцию Макрона на вчерашнее заявление Путина

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X отметил, что высказывания Владимира Путина о вмешательстве европейских лидеров в мирные переговоры по Украине вызвали беспокойство у президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"У Макрона и Урсулы, наверное, снова горели уши!" — написал Филиппо.
Ранее Путин отметил, что все предложения Европы по мирному урегулированию на Украине направлены на то, чтобы заблокировать данный процесс.
Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского президента и основателем компании Affinity Partners. Со стороны России также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству за рубежом, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось почти пять часов.
По словам Ушакова, встреча была полезной и конструктивной. Он отметил, что стороны обсудили американские предложения по миру на Украине, но договоренности пока не достигли.
Общество Мировая экономика ФРАНЦИЯ УКРАИНА ЕВРОПА Эммануэль Макрон Владимир Путин РФПИ Юрий Ушаков
 
 
