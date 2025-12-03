https://1prime.ru/20251203/manturov-865164083.html

Мантуров оценил объемы взаимной торговли между Россией и Узбекистаном

Мантуров оценил объемы взаимной торговли между Россией и Узбекистаном - 03.12.2025, ПРАЙМ

Мантуров оценил объемы взаимной торговли между Россией и Узбекистаном

Взаимная торговля между Россией и Узбекистаном по итогам января-сентября текущего года выросла на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сказал... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T12:36+0300

2025-12-03T12:36+0300

2025-12-03T12:36+0300

экономика

россия

рф

узбекистан

ташкент

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg

ТАШКЕНТ, 3 дек - ПРАЙМ. Взаимная торговля между Россией и Узбекистаном по итогам января-сентября текущего года выросла на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках 26-го заседания межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. "За девять месяцев текущего года взаимная торговля выросла еще на 8%, и что важно, это обеспечено сбалансированным увеличением экспортных и импортных поставок", - сказал Мантуров. Первый вице-премьер РФ добавил, что портфель инвестиционных проектов между странами насчитывает около 55 миллиардов рублей. В Ташкенте в среду проходит 26-е заседание межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. Мантуров - сопредседатель комиссии.

https://1prime.ru/20251203/rossiya--865163902.html

рф

узбекистан

ташкент

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, узбекистан, ташкент, денис мантуров