Мантуров оценил объемы взаимной торговли между Россией и Узбекистаном
Мантуров оценил объемы взаимной торговли между Россией и Узбекистаном
ТАШКЕНТ, 3 дек - ПРАЙМ. Взаимная торговля между Россией и Узбекистаном по итогам января-сентября текущего года выросла на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках 26-го заседания межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. "За девять месяцев текущего года взаимная торговля выросла еще на 8%, и что важно, это обеспечено сбалансированным увеличением экспортных и импортных поставок", - сказал Мантуров. Первый вице-премьер РФ добавил, что портфель инвестиционных проектов между странами насчитывает около 55 миллиардов рублей. В Ташкенте в среду проходит 26-е заседание межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. Мантуров - сопредседатель комиссии.
