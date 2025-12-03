https://1prime.ru/20251203/manturov-865164266.html

Wildberries запустит крупнейший в Узбекистане логистический центр

ТАШКЕНТ, 3 дек - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries до конца 2026 года планирует построить самый большой логистический центр в Узбекистане за 11 миллиардов рублей, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. В Ташкенте в среду проводится 26-е заседание межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. "В планах у компании (Wildberries - ред.) строительство самого большого в республике логистического центра на 100 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций оценивается более чем в 11 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест составит около 7,5 тысячи. Поэтапный ввод в эксплуатацию складского комплекса планируется к концу следующего года", - сказал Мантуров, являющийся сопредседателем комиссии с российской стороны. Мантуров отметил, что российские электронные торговые платформы вносят весомый вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Первый вице-премьер РФ сообщил, что по итогам прошлого года объем продукции узбекского производства, реализованной на площадке Wildberries, составил 605 миллионов долларов. "Тем самым наш маркетплейс стал крупнейшей товаропроводящей сетью для узбекских товаров", - добавил Мантуров.

