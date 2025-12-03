Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России - 03.12.2025
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России
Американская компания McDonald's зарегистрировала товарный знак "I'm lovin' it" (вот что я люблю), выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Американская компания McDonald's зарегистрировала товарный знак "I'm lovin' it" (вот что я люблю), выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство в декабре 2024 года. В декабре 2025 года Роспатент принял решение о регистрации знака. В качестве заявителя указана "Макдоналдс Корпорейшн". Под данным товарным знаком компания McDonald's может производить и продавать в России различную пищевую продукцию, а также оказывать услуги ресторанов. McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".
17:55 03.12.2025
 
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России

McDonald's зарегистрировал товарный знак "I'm lovin' it" в России

Логотип McDonald's
Логотип McDonald's. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Американская компания McDonald's зарегистрировала товарный знак "I'm lovin' it" (вот что я люблю), выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в декабре 2024 года. В декабре 2025 года Роспатент принял решение о регистрации знака. В качестве заявителя указана "Макдоналдс Корпорейшн".
Под данным товарным знаком компания McDonald's может производить и продавать в России различную пищевую продукцию, а также оказывать услуги ресторанов.
McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".
