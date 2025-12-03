https://1prime.ru/20251203/med--865157313.html

Медь дорожает после пересмотра индекса деловой активности в Китае

Медь дорожает после пересмотра индекса деловой активности в Китае

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди дорожает после пересмотра показателя деловой активности в Китае в ноябре, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.43 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,56% относительно предыдущего закрытия, до 5,2725 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,95% - до 11 145 долларов, алюминия - на те же 0,95%, до 2 865,5 доллара, цинка - на 1,1%, до 3 062,5 доллара. В среду аналитики оценивают окончательные данные композитного индекса деловой активности в Китае. Показатель по версии делового издания Rating Dog (ранее Caixin) в ноябре опустился до 51,2 пункта с октябрьских 51,8 пункта, при этом предварительная оценка составляла 51,7 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая, по версии Rating Dog (ранее Caixin), снизился, по окончательной оценке, в ноябре до 52,1 пункта с 52,6 пункта в октябре, что больше предварительной оценки в 52 пунктов. "В то время как восстановление внешнего спроса оказало незначительную поддержку показателям в ноябре, сокращение занятости, давление на величину прибыли и ослабление ожиданий остаются основными ограничениями, с которыми сталкивается сектор", - цитирует агентство Рейтер основателя Rating Dog Яо Ю (Yao Yu). Китай - крупнейший потребитель и импортер меди, поэтому инвесторы следят за подобными данными.

китай

2025

