Медь дорожает после пересмотра индекса деловой активности в Китае - 03.12.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает после пересмотра индекса деловой активности в Китае
Медь дорожает после пересмотра индекса деловой активности в Китае
2025-12-03T09:55+0300
2025-12-03T09:55+0300
экономика
рынок
торги
китай
comex
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди дорожает после пересмотра показателя деловой активности в Китае в ноябре, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.43 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,56% относительно предыдущего закрытия, до 5,2725 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,95% - до 11 145 долларов, алюминия - на те же 0,95%, до 2 865,5 доллара, цинка - на 1,1%, до 3 062,5 доллара. В среду аналитики оценивают окончательные данные композитного индекса деловой активности в Китае. Показатель по версии делового издания Rating Dog (ранее Caixin) в ноябре опустился до 51,2 пункта с октябрьских 51,8 пункта, при этом предварительная оценка составляла 51,7 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая, по версии Rating Dog (ранее Caixin), снизился, по окончательной оценке, в ноябре до 52,1 пункта с 52,6 пункта в октябре, что больше предварительной оценки в 52 пунктов. "В то время как восстановление внешнего спроса оказало незначительную поддержку показателям в ноябре, сокращение занятости, давление на величину прибыли и ослабление ожиданий остаются основными ограничениями, с которыми сталкивается сектор", - цитирует агентство Рейтер основателя Rating Dog Яо Ю (Yao Yu). Китай - крупнейший потребитель и импортер меди, поэтому инвесторы следят за подобными данными.
китай
09:55 03.12.2025
 
Медь дорожает после пересмотра индекса деловой активности в Китае

Медь дорожает на фоне пересмотра показателя деловой активности в Китае в ноябре

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди дорожает после пересмотра показателя деловой активности в Китае в ноябре, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.43 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,56% относительно предыдущего закрытия, до 5,2725 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,95% - до 11 145 долларов, алюминия - на те же 0,95%, до 2 865,5 доллара, цинка - на 1,1%, до 3 062,5 доллара.
В среду аналитики оценивают окончательные данные композитного индекса деловой активности в Китае. Показатель по версии делового издания Rating Dog (ранее Caixin) в ноябре опустился до 51,2 пункта с октябрьских 51,8 пункта, при этом предварительная оценка составляла 51,7 пункта.
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая, по версии Rating Dog (ранее Caixin), снизился, по окончательной оценке, в ноябре до 52,1 пункта с 52,6 пункта в октябре, что больше предварительной оценки в 52 пунктов.
"В то время как восстановление внешнего спроса оказало незначительную поддержку показателям в ноябре, сокращение занятости, давление на величину прибыли и ослабление ожиданий остаются основными ограничениями, с которыми сталкивается сектор", - цитирует агентство Рейтер основателя Rating Dog Яо Ю (Yao Yu).
Китай - крупнейший потребитель и импортер меди, поэтому инвесторы следят за подобными данными.
