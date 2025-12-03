Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев прокомментировал задержание Могерини экс-главы евродипломатии - 03.12.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Медведев прокомментировал задержание Могерини экс-главы евродипломатии
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию вокруг задержания экс-главы евродипломатии Федерики Могерини, предположил, что ей было мало денег в должности министра иностранных дел объединённой Европы. Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино. "Любопытно тут именно то, что дама, занимавшая такой пост, пошла на пенсии вразнос. Видимо, мало было денег в должности министра иностранных дел объединённой Европы. Помню эту тётю, она была вообще-то даже поприличнее, чем две нынешние мерзкие ворюги-русофобки – Урсула фон дер как-то там и Кая Каллас. На этих просто пробы ставить негде. Эти ждать пенсии не стали. Одна украла безумное количество денег на вакцинах в период пандемии. А у второй муженёк неправедно нажился на контрактах с Россией, поэтому она сразу, чтобы не плодить подозрений, превратилась в антироссийскую стерву", - написал Медведев в Max.
12:10 03.12.2025
 
Медведев прокомментировал задержание Могерини экс-главы евродипломатии

Медведев: Могерини было мало денег на посту главы дипломатии ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018 - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию вокруг задержания экс-главы евродипломатии Федерики Могерини, предположил, что ей было мало денег в должности министра иностранных дел объединённой Европы.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
"Любопытно тут именно то, что дама, занимавшая такой пост, пошла на пенсии вразнос. Видимо, мало было денег в должности министра иностранных дел объединённой Европы. Помню эту тётю, она была вообще-то даже поприличнее, чем две нынешние мерзкие ворюги-русофобки – Урсула фон дер как-то там и Кая Каллас. На этих просто пробы ставить негде. Эти ждать пенсии не стали. Одна украла безумное количество денег на вакцинах в период пандемии. А у второй муженёк неправедно нажился на контрактах с Россией, поэтому она сразу, чтобы не плодить подозрений, превратилась в антироссийскую стерву", - написал Медведев в Max.
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаЕВРОПАРФБЕЛЬГИЯДмитрий МедведевКая КалласЕС
 
 
