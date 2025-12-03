https://1prime.ru/20251203/medvedev-865162675.html

Медведев прокомментировал задержание Могерини экс-главы евродипломатии

Медведев прокомментировал задержание Могерини экс-главы евродипломатии - 03.12.2025, ПРАЙМ

Медведев прокомментировал задержание Могерини экс-главы евродипломатии

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию вокруг задержания экс-главы евродипломатии Федерики Могерини, предположил, что ей... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T12:10+0300

2025-12-03T12:10+0300

2025-12-03T12:10+0300

политика

россия

мировая экономика

европа

рф

бельгия

дмитрий медведев

кая каллас

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865162519_0:0:2468:1389_1920x0_80_0_0_a7490c7d73b05fcc664d25dd5f0fff21.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию вокруг задержания экс-главы евродипломатии Федерики Могерини, предположил, что ей было мало денег в должности министра иностранных дел объединённой Европы. Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино. "Любопытно тут именно то, что дама, занимавшая такой пост, пошла на пенсии вразнос. Видимо, мало было денег в должности министра иностранных дел объединённой Европы. Помню эту тётю, она была вообще-то даже поприличнее, чем две нынешние мерзкие ворюги-русофобки – Урсула фон дер как-то там и Кая Каллас. На этих просто пробы ставить негде. Эти ждать пенсии не стали. Одна украла безумное количество денег на вакцинах в период пандемии. А у второй муженёк неправедно нажился на контрактах с Россией, поэтому она сразу, чтобы не плодить подозрений, превратилась в антироссийскую стерву", - написал Медведев в Max.

европа

рф

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, европа, рф, бельгия, дмитрий медведев, кая каллас, ес