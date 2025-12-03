Минфин продолжит продажи валюты и золота по бюджетному правилу
Минфин планирует продажу валюты и золота с 5 декабря по 15 января
© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжает продажи валюты и золота по бюджетному правилу: с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года планирует ее в объеме 123,4 миллиарда рублей, по 5,6 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства.
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2025 года в размере -137,6 млрд руб. В оценке учтен отложенный пересчет сумм возмещения в рамках демпфирующей составляющей с учетом изменений законодательства, распространяемых в том числе на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2025 года", - говорится в материалах.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2025 года составило 14,1 миллиарда рублей, отмечается там.
"Таким образом, совокупный объем средств от продажи ранее приобретенных иностранной валюты и золота составит 123,4 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,6 млрд руб", - говорится в материалах.
С 10 ноября по 4 декабря Минфин продаст валюту и золото в рамках бюджетного правила на 2,7 миллиарда рублей, по 0,1 миллиарда рублей в день.
ЦБ РФ с 10 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.