https://1prime.ru/20251203/minoborony-865150615.html
Минобороны показало военнослужащих с российским триколором в Красноармейске
Минобороны показало военнослужащих с российским триколором в Красноармейске
2025-12-03T05:17+0300
общество
россия
красноармейск
рф
валерий герасимов
владимир путин
минобороны рф
вс рф
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Министерство обороны России показало военнослужащих с российским триколором в нескольких районах освобожденного Красноармейска. На кадрах от министерства обороны РФ показаны российские военнослужащие, которые держат в руках развернутые флаги России в разных местах освобожденного Красноармейска: на крышах зданий и на улицах города. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска.
общество , россия, красноармейск, рф, валерий герасимов, владимир путин, минобороны рф, вс рф
Общество , РОССИЯ, Красноармейск, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Минобороны РФ, ВС РФ
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Министерство обороны России показало военнослужащих с российским триколором в нескольких районах освобожденного Красноармейска.
На кадрах от министерства обороны РФ показаны российские военнослужащие, которые держат в руках развернутые флаги России в разных местах освобожденного Красноармейска: на крышах зданий и на улицах города.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска.
 
