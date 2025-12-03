https://1prime.ru/20251203/minoborony-865150615.html

Минобороны показало военнослужащих с российским триколором в Красноармейске

2025-12-03T05:17+0300

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Министерство обороны России показало военнослужащих с российским триколором в нескольких районах освобожденного Красноармейска. На кадрах от министерства обороны РФ показаны российские военнослужащие, которые держат в руках развернутые флаги России в разных местах освобожденного Красноармейска: на крышах зданий и на улицах города. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска.

2025

