https://1prime.ru/20251203/minoborony-865150692.html

Минобороны оценило действия российских военных при освобождении Волчанска

Минобороны оценило действия российских военных при освобождении Волчанска - 03.12.2025, ПРАЙМ

Минобороны оценило действия российских военных при освобождении Волчанска

Действия личного состава подразделений ВС РФ под общим руководством командования группировки войск "Север" во время освобождения Волчанска в Харьковской области | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T05:17+0300

2025-12-03T05:17+0300

2025-12-03T05:17+0300

общество

россия

экономика

рф

харьковская область

валерий герасимов

владимир путин

вс рф

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865150692.jpg?1764728262

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Действия личного состава подразделений ВС РФ под общим руководством командования группировки войск "Север" во время освобождения Волчанска в Харьковской области отличались высокой слаженностью и профессионализмом, сообщило Минобороны РФ. Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении города Волчанска Харьковской области. "Действия личного состава подразделений под общим руководством командования группировки войск "Север" отличались высокой слаженностью и профессионализмом. Огневое подавление опорных пунктов и узлов сопротивления противника, выявленных с помощью беспилотных авиационных комплексов, позволило рассечь вражескую оборону", - говорится в сообщении ведомства. Как рассказал военнослужащий РФ с позывным "Карта" на видео от Минобороны РФ, Волчанск освобожден расчетами беспилотных систем. "Мы освободили Волчанск и освободили его расчетами беспилотных систем, расчетами ближнего действия, расчетами разведударных барражирующих боеприпасов, продвигая штурмовые отряды, и в взаимодействии с батальоном связи 128-й бригады. Мы всегда контролировали каждый подход противника", - сказал он. Его боевой товарищ с позывным "Мамба" отметил, что российские военные не испытывают никаких проблем с поставками и могут спокойно выполнять поставленные цели. "В целом поставки у нас налажены, никаких проблем с провизией, с оборудованием, с техникой нет. Все приходит вовремя. Когда нужно, все нам поступает", - подчеркнул он. Командир отделения разведки "Петруха" добавил, что военнослужащие ВС РФ очень ответственные профессионалы. "Ребята, скажу ответственные, понимающие, с такими можно работать. Нигде не бросят, во-первых. Побольше бы таких ребят", - сказал "Петруха" на видео от Минобороны РФ.

рф

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, харьковская область, валерий герасимов, владимир путин, вс рф, минобороны рф