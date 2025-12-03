Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны оценило действия российских военных при освобождении Волчанска - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/minoborony-865150692.html
Минобороны оценило действия российских военных при освобождении Волчанска
Минобороны оценило действия российских военных при освобождении Волчанска - 03.12.2025, ПРАЙМ
Минобороны оценило действия российских военных при освобождении Волчанска
Действия личного состава подразделений ВС РФ под общим руководством командования группировки войск "Север" во время освобождения Волчанска в Харьковской области | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T05:17+0300
2025-12-03T05:17+0300
общество
россия
экономика
рф
харьковская область
валерий герасимов
владимир путин
вс рф
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865150692.jpg?1764728262
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Действия личного состава подразделений ВС РФ под общим руководством командования группировки войск "Север" во время освобождения Волчанска в Харьковской области отличались высокой слаженностью и профессионализмом, сообщило Минобороны РФ. Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении города Волчанска Харьковской области. "Действия личного состава подразделений под общим руководством командования группировки войск "Север" отличались высокой слаженностью и профессионализмом. Огневое подавление опорных пунктов и узлов сопротивления противника, выявленных с помощью беспилотных авиационных комплексов, позволило рассечь вражескую оборону", - говорится в сообщении ведомства. Как рассказал военнослужащий РФ с позывным "Карта" на видео от Минобороны РФ, Волчанск освобожден расчетами беспилотных систем. "Мы освободили Волчанск и освободили его расчетами беспилотных систем, расчетами ближнего действия, расчетами разведударных барражирующих боеприпасов, продвигая штурмовые отряды, и в взаимодействии с батальоном связи 128-й бригады. Мы всегда контролировали каждый подход противника", - сказал он. Его боевой товарищ с позывным "Мамба" отметил, что российские военные не испытывают никаких проблем с поставками и могут спокойно выполнять поставленные цели. "В целом поставки у нас налажены, никаких проблем с провизией, с оборудованием, с техникой нет. Все приходит вовремя. Когда нужно, все нам поступает", - подчеркнул он. Командир отделения разведки "Петруха" добавил, что военнослужащие ВС РФ очень ответственные профессионалы. "Ребята, скажу ответственные, понимающие, с такими можно работать. Нигде не бросят, во-первых. Побольше бы таких ребят", - сказал "Петруха" на видео от Минобороны РФ.
рф
харьковская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, харьковская область, валерий герасимов, владимир путин, вс рф, минобороны рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, Харьковская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВС РФ, Минобороны РФ
05:17 03.12.2025
 
Минобороны оценило действия российских военных при освобождении Волчанска

Минобороны: действия ВС России при освобождении Волчанска отличались высокой слаженностью

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Действия личного состава подразделений ВС РФ под общим руководством командования группировки войск "Север" во время освобождения Волчанска в Харьковской области отличались высокой слаженностью и профессионализмом, сообщило Минобороны РФ.
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении города Волчанска Харьковской области.
"Действия личного состава подразделений под общим руководством командования группировки войск "Север" отличались высокой слаженностью и профессионализмом. Огневое подавление опорных пунктов и узлов сопротивления противника, выявленных с помощью беспилотных авиационных комплексов, позволило рассечь вражескую оборону", - говорится в сообщении ведомства.
Как рассказал военнослужащий РФ с позывным "Карта" на видео от Минобороны РФ, Волчанск освобожден расчетами беспилотных систем.
"Мы освободили Волчанск и освободили его расчетами беспилотных систем, расчетами ближнего действия, расчетами разведударных барражирующих боеприпасов, продвигая штурмовые отряды, и в взаимодействии с батальоном связи 128-й бригады. Мы всегда контролировали каждый подход противника", - сказал он.
Его боевой товарищ с позывным "Мамба" отметил, что российские военные не испытывают никаких проблем с поставками и могут спокойно выполнять поставленные цели.
"В целом поставки у нас налажены, никаких проблем с провизией, с оборудованием, с техникой нет. Все приходит вовремя. Когда нужно, все нам поступает", - подчеркнул он.
Командир отделения разведки "Петруха" добавил, что военнослужащие ВС РФ очень ответственные профессионалы.
"Ребята, скажу ответственные, понимающие, с такими можно работать. Нигде не бросят, во-первых. Побольше бы таких ребят", - сказал "Петруха" на видео от Минобороны РФ.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФХарьковская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВС РФМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала