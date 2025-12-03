https://1prime.ru/20251203/minoborony-865150692.html
Минобороны оценило действия российских военных при освобождении Волчанска
Минобороны оценило действия российских военных при освобождении Волчанска - 03.12.2025
Минобороны оценило действия российских военных при освобождении Волчанска
Действия личного состава подразделений ВС РФ под общим руководством командования группировки войск "Север" во время освобождения Волчанска в Харьковской области | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T05:17+0300
2025-12-03T05:17+0300
2025-12-03T05:17+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Действия личного состава подразделений ВС РФ под общим руководством командования группировки войск "Север" во время освобождения Волчанска в Харьковской области отличались высокой слаженностью и профессионализмом, сообщило Минобороны РФ.
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении города Волчанска Харьковской области.
"Действия личного состава подразделений под общим руководством командования группировки войск "Север" отличались высокой слаженностью и профессионализмом. Огневое подавление опорных пунктов и узлов сопротивления противника, выявленных с помощью беспилотных авиационных комплексов, позволило рассечь вражескую оборону", - говорится в сообщении ведомства.
Как рассказал военнослужащий РФ с позывным "Карта" на видео от Минобороны РФ, Волчанск освобожден расчетами беспилотных систем.
"Мы освободили Волчанск и освободили его расчетами беспилотных систем, расчетами ближнего действия, расчетами разведударных барражирующих боеприпасов, продвигая штурмовые отряды, и в взаимодействии с батальоном связи 128-й бригады. Мы всегда контролировали каждый подход противника", - сказал он.
Его боевой товарищ с позывным "Мамба" отметил, что российские военные не испытывают никаких проблем с поставками и могут спокойно выполнять поставленные цели.
"В целом поставки у нас налажены, никаких проблем с провизией, с оборудованием, с техникой нет. Все приходит вовремя. Когда нужно, все нам поступает", - подчеркнул он.
Командир отделения разведки "Петруха" добавил, что военнослужащие ВС РФ очень ответственные профессионалы.
"Ребята, скажу ответственные, понимающие, с такими можно работать. Нигде не бросят, во-первых. Побольше бы таких ребят", - сказал "Петруха" на видео от Минобороны РФ.
